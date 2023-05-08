搶知名度！客家小炒全國爭霸賽 中區初賽明起開放報名

苗栗縣政府與客委會辦理｢2023客家小炒全國爭霸賽」，今天在縣府大樓舉辦宣傳記者會，宣布中區初賽報名將從明天起至5月21日止，並預定6月11日在苗栗特色館揭開序幕，歡迎中彰投苗四縣市客庄餐廳及店家報名，展現在地客家好味道。

主辦單位表示，中區初賽報名資格為台中、彰化、南投、苗栗四縣市客家文化重點發展區或客家聚落，且具稅籍的合法營業餐廳(有販售客家小炒菜式者)踴躍報名，以30隊為原則，其中有5隊可非屬客庄或客家聚落。

比賽將選出冠軍、亞軍、季軍、佳作及人氣獎等6個獎項，總獎金高達11萬5仟元，初賽冠軍還可代表參加全國爭霸賽總決賽。

苗栗縣長鍾東錦表示，客家飲食最重要的四炆四炒以客家小炒最為知名，各地料理方式不同。他分享日前才到頭屋品嘗到的客家料理沒有加入豆干，而客家小炒會加入蔥、芹菜也有其意義，因此藉由客家小炒全國爭霸賽不但能激發創意，更讓店家交流切磋，共同為文化傳承集思廣益。

與會的客委會主任秘書廖育珮也表示，客家小炒是客家料理四炆四炒裡最為特色，除了料理名稱涵蓋「客家」二字以外，更是代表著祖先的智慧，客家小炒的食材來自於祭祖的三牲五花肉、魷魚等，再加入代表勤勞勤奮的芹菜、有聰明義涵的蔥段，一起炒出來成為香氣迷人、口味濃郁的客家小炒。

符合資格的店家可採網路報名、掛號郵寄或親送報名，相關報名簡章請至苗栗縣政府文化觀光局網站（https://www.mlc.gov.tw）查詢，或洽詢文化觀光局037-352961轉317、執行單位-台灣客家美食交流協會049-2237573。