機捷延伸號誌問題有解 部長王國材：預定7月底前通車

桃園機場捷運線A21（環北站）至A22（老街溪站）因機電號誌整合問題，通車期限屢次延宕，立法院交通委員會今日前往視察整合進度，市長張善政也一同出席，立委魯明哲詢問交通部長王國材何時會通車，王國材回覆，若履勘沒有問題，預定7月底前會順利通車。

王國材表示，A21至A22站，因2段的機電的系統是不同的廠牌，需要有轉換的過程，目前在整個在標準作業程序及司機員的運轉已經測試過很多次，會在5月底辦理履勘，預計以7月底通車作為目標。

外界可能會質疑，為何每次到此路段都需要手動切換，王國材說明，未來會跟綠線的延伸線整合，在某個時間點會把機電號誌統一，目前只是臨時狀況，重點是要避免司機員犯錯，他會責成鐵道局與桃捷公司做討論，在運作的時候不要出差錯，也能夠非常順暢。

交通部鐵道局簡報時表示，未來A21至A22站的號誌系統切換方式，將會由司機員以手動方式切換，系統已取得第3方安全認證評估，對於司機員的訓練，未來捷運公司也會透過行控中心輔助，確實提醒司機員切換號誌系統，保障行車安全。

鐵道局表示，目前A22站測試的異常改善狀況，主要分為3個部分，包括旅客資訊顯示系統異常，已要求廠商優化系統；無線電斷訊異常，已增派2名技師來台解決，而車載軟體異常的問題，也已經改善完成。

鐵道局指出，目前此段機電系統已在2月28日完工，3月31日通過穩定性測試，4月23日辦理初勘，5月1日履勘前的改善項目確認，預計5月底會進行履勘。若履勘沒有問題，在通過測試後，預計於7月30日前通車。