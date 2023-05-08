將專業照護延續到偏鄉 新竹馬偕守護五峰鄉早產兒

寶寶未足月出生，不僅體型嬌小、各個器官發育尚未成熟，家長在照護上會經歷種種挑戰，對於身處偏鄉及原住民族部落的家長而言，在照顧上更是艱辛；新竹馬偕醫療團隊今前往新竹縣五峰鄉偏遠山區，居家訪視關懷早產兒，追蹤健康狀況及衛教指導，同時協助提升家長早產兒照護技能。

新竹馬偕社區健康中心護理長許雅芬指出，早產兒返家後面臨的問題才正是家庭挑戰的開始，新竹馬偕於2011年向財團法人早產兒基金會提出「早產兒居家護理服務補助方案試計畫」申請，統計至2021年共提供近300人次，更積極於去年向國民健康署提出「低（極低）出生體重兒居家照護試辦計畫」，提供居家照護、訪視及專線諮詢等衛教指導服務，期許守護早產兒家庭，減輕壓力負擔。

新竹馬偕居家護理師姚文華表示，一名陳姓男嬰出生時因為周數不足、體重僅有1005克，經馬偕兒童醫院專業醫護團隊長達86天的細心照料下，上個月底順利返家。

陳嬰出院後，父母在感到喜悅的同時，照顧上更是備感壓力，擔心餵奶是否足夠、生長發育是否符合生長曲線等問題，因此醫護團隊今親自到陳家指導父母如何餵奶、拍嗝、睡覺姿勢、嬰兒床擺設、正確消毒奶瓶等，給予其所需要的協助；此外，由於出生體重低於1500公克的極低體重早產兒，是神經動作發展、心智評估異常的高危險群，更教導父母如何提供觸覺、聽覺刺激促進腦部發展，讓陳嬰在愛及安全感裡長大。

長期於五峰鄉桃山醫療站服務的護理師希露谷‧哈路薇說，陳姓男嬰4月30日返回五峰鄉花園村，雖然離醫療站車程有30分鐘，接下來仍會定期至陳家進行居家訪視，為小生命提供更加安全的保障。