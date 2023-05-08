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母親節限定 公館鄉推紅棗芋頭優惠禮盒送媽媽
母親節將屆，苗栗縣公館鄉農會應節，以特產紅棗、芋頭開發禮盒，農會今天發表，6罐冰糖紅棗銀耳露、2罐蜜芋頭罐頭組合，即日至5月底優惠價660元，送給媽媽表心意。
公館鄉農會標租苗栗特色館，今天在隘寮下奉茶亭發表紅棗美顏禮盒、金桔霜淇淋新品，農會指出，公館是全台唯一紅棗專業產區，鮮果富含蛋白質、醣類、有機酸、胡蘿蔔素、維生素B群、維生素C、維生素P，及微量鈣等多種氨基酸成分，其中維生素C、維生素P、蛋白質等含量皆高於其他水果。
農會應節開發冰糖紅棗銀耳露、蜜芋頭罐，萃取紅棗的蜜甜精華，加上銀耳及冰糖，吃起來有如現燉紅棗甜湯般的好滋味，蜜芋頭則是利用高溫高壓技術蜜漬，保留了滿滿的芋香及軟綿口感，加入甜湯、牛奶或冰品都合適。
此外，農會為了讓更多人認識公館的在地特色農產品，農會推出選用金桔，製作而成的霜淇淋，還可以吃到果粒，農會並預告金桔口味的雪花冰已經研發當中，也請消費者期待。
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