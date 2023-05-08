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偏遠道路紅路燈過多 桃市交通局擬試辦智慧型號誌
紅綠燈密度過高常被外界批評會影響交通順暢，桃園市議員陳睿生今天表示，以往只要發生嚴重車禍案件，地方民眾常常會要求市府在路口增設紅綠燈，導致偏遠地區出現很多沒有用的紅綠燈，影響車輛通行，他建議採用智慧型號誌，讓車輛通過前號誌變換成綠燈。對此，交通局長張新福表示，技術上沒有問題，會選擇幾條道路試辦，若成效良好會擴大辦理。
陳睿生今天在議會質詢時說，以往只要發生A1車禍案件，地方民眾就會要求市府在路口增設紅綠燈，結果導致紅綠燈越來越多，駕駛走走停停，嚴重影響交通順暢；有些偏遠地區路段根本沒有車輛，卻要浪費時間等紅綠燈，有的車輛不想等，直接無視紅燈直行，反而容易發生事故。
陳睿生建議市府可採取智慧型號誌，在車輛通過路口前200、300公尺處，出現綠燈號誌，讓車輛安心通過，側向道路車輛看到紅燈號誌也會停車禮讓。
張新福表示， 技術上並沒有問題，只要在路口前設置感應線圈，車輛經過感應線圈就會連動號誌產生作用，目前很多路口設置越線受罰就是採用這樣模式；交通局會先試辦幾條道路，如果成效良好，就會考慮在其他地方推廣。
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