台中7月起國際4地直航「中進中出」 盧秀燕：準備好了

台灣邊境解封，台中市府向台灣虎航爭取自今年7月起，在台中國際機場推出澳門、越南、韓國、日本等4地直航；市長盧秀燕今主持直航記者會表示，盼藉航線帶動中台灣經濟，讓世界旅客看見台中，「我們準備好了」。

盧秀燕說，台中市府與中台灣治理平台其他7縣市，共同攜手台灣虎航與觀光旅遊業者，自7月起以台中機場為主，採「中進中出」，將有「四地五航線」復航或開通，將振興中部觀光旅遊，民眾出國也更便利。

此次開通航線包含韓國釜山、越南峴港、韓國濟州及日本名古屋，皆是旅遊熱門航線，機票已開賣。台灣虎航董事長陳漢銘指出，希望透過多元航線交流，帶來更多國際觀光旅客到台中這個魅力城市。

盧秀燕表示，疫情解封要一起拚經濟，中台灣的美好應被看見，也該有更多經濟成果，經濟觀光旅遊不談政治，不論旅客從哪個國家來都竭誠歡迎，她樂觀其成。苗栗縣副縣長鄧桂菊也歡迎旅遊業者將苗栗列入行程景點。

觀旅局長陳美秀說，國境開放後積極推展國際觀光，包括參與國際旅展及推介、規劃海陸空踩線團、洽談新航線拓點及重大節慶交流。此次除台灣虎航直飛航線外，也有「台中－韓國仁川國際機場」、「台中－越南海防市吉碑機場」、「台中－越南胡志明市新山一機場」等航線規畫中。

觀旅局表示，將持續接洽航空業者在台中開闢新航線，帶動觀光乘數效應，市府也將持續整合各界資源，串聯食、宿、遊、購、行，引客台中，盼與7縣市及業者攜手，再創中台灣國際觀光高峰，打造產業與市府共好、雙贏榮景。