竹北路塌前疑監測到異常未把關挨批 新竹縣府允了解

新竹縣議員蔡蕥鍹今天質疑，竹北市某建案旁道路坍塌，事發前疑監測數據出現異常但竹縣府沒有把關。竹縣府指出，建商是提供數據給道路管轄機關，會再詢問了解。

竹北市公所表示，根據建商於莊敬六街天坑發生前所提供5次安全監測系統觀測報告，此次天坑附近地面型沉陷監測點的數據顯示均在平均值，公所也未收到建商通知任何異常狀況。相關路面監測報告數據僅供路面養護參考，實際無法掌握地基情況。

新竹縣政府今天在縣議會定期會進行專案報告議程，新竹縣議員蔡蕥鍹、邱靖雅、林禹佑、吳旭智等人出席，會中都針對竹北某建案附近道路發生坍塌情形要求改善。

蔡蕥鍹表示，此建案工地旁道路日前坍塌，其實在坍塌前，建商有委外公司固定監測，包含沉陷觀測、鄰房傾斜等，在這次莊敬六街發生道路坍塌前，此監測數據疑有出現異常。

她說，從數據中可發現，不僅在莊敬六街處監測數據疑異常，鄰近的勝利二路等也都出現數據疑異常等情形，新竹縣政府應要有預防性封鎖，避免發生再有其它憾事。

邱靖雅表示，此建商是累犯，去年6月首次坍塌時，她串連各社區邀請建商檢測並監控附近道路各數值，她向道路主管機關竹北市公所詢問未果。

她指出，建商所提交的監控資料是給竹北市公所及鄰近的社區，但建商、公所疑無人詳加判讀資料，竹縣府有權無責，拿此建商沒辦法，民眾又該如何是好。

林禹佑質疑，竹縣府對於此建商開罰的金額太低，雖受限法令問題，但仍建議要訂出更嚴謹明確規範與自治條例。

吳旭智表示，此案已停工、復工多次，現在更引其它社區擔憂地質等問題，竹縣府應設重大爭議專區，主動公開檢測報告與資訊，讓民眾安心。

針對建案附近多次發生坍塌情形，新竹縣工務處長江良淵在會中指出，會針對工安事件委託專業單位調查，並劃定熱點區並建立資料庫，只要附近有申請大面積開挖的建案，都經由審議會來把關。

江良淵表示，對於坍塌事件，誰造成工安事件、誰就得負全責，竹縣府也會嚴懲建商。不過，竹縣府沒有拿到建商的檢測報告，但建商的團隊有專任技師、建築師等專業人員，應要能對資料判讀。

他指出，工務處也依法已對起造、承造及監造人處開罰最高罰鍰，後續也移送新竹地檢署偵辦。有關竹北市公所或建商是否有做到把關機制，會再詢問了解。

會後，邱靖雅告訴中央社記者，她在4月28日向竹北市公所提出提供附近道路的監測資料並要求做掌握，但當時收到「資料沒有問題、沒有異常」的回覆。

對此，竹北市公所表示，根據建商於莊敬六街天坑發生前所提供5次安全監測系統觀測報告，此次天坑附近的地面型沉陷監測點位於S17、S18及S1的數據顯示均在平均值，公所也未收到建商通知任何異常狀況。

市公所指出，上述路面監測報告的數據僅供路面養護參考，實際無法掌握地基情況；至於地基掏空原因須請主管機關新竹縣政府提供相關檢測報告及正式公文，以利公所進行後續道路開放評估。

竹北市長鄭朝方表示，沒有肇因檢測報告、沒有道路主管機關安全評估，就沒有草率進行道路回填與開放；公所雖針對建商建築行為無權管理，但一定會為市民居住安全與通行安全，守住最後一道防線。