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竹市最美納骨塔遇風雨積水 綠議員：強行啟用很奇怪

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市「永恆之丘」4萬3000多個全新塔位將於5月15日啟用開放，市長高虹安今開記者會，指該建築設計未周詳考量新竹地區風雨特性，雨水伴隨風吹會大量落入牌位塔位區，造成積水。圖／新竹市政府提供
新竹市「永恆之丘」4萬3000多個全新塔位將於5月15日啟用開放，市長高虹安今開記者會，指該建築設計未周詳考量新竹地區風雨特性，雨水伴隨風吹會大量落入牌位塔位區，造成積水。圖／新竹市政府提供

新竹市「永恆之丘」4萬3000多個全新塔位將於5月15日啟用開放，市長高虹安今開記者會，指該建築設計未周詳考量新竹地區風雨特性，雨水伴隨風吹會大量落入牌位塔位區，造成積水，共有6000個塔位、4000個祖先牌位受影響；民進黨市議會黨團總召陳建名認為，既然永恆之丘尚未改善完畢，市府卻又開放民眾替祖先申請選位、強行啟用，不是很奇怪嗎？

陳建名強調，如果在工程驗收期間發現還有優化改善的空間，高虹安身為市長，扛起責任解決，這不是天經地義的事嗎？不解高虹安為何大動作開記者會，一方面批評有積水，另一方面又公告永恆之丘將在5月15日正式啟用，甚至已開放民眾網路登記。

陳建名說，如果工程單位正在改善問題，而市府卻強行啟用，執意開放民眾申請，這不是很奇怪嗎？呼籲高虹安不要遇到與前市府有關的政策或建設，就「好康ㄟ夾去配，不合味的就嫌臭臊」，還是她又要轉移自己因詐領助理費涉貪而被檢調大動作約談的焦點？

陳建名指出，市政建設的延續需要靠著每一任首長努力，高虹安不應誤導民眾，導向人謀不臧或弊案，這只會讓優秀的建築師與優良的營造廠商，未來不敢再參與新竹市的公共建設。

高虹安 新竹 記者會

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