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科學園區土地不夠用 苗栗推35公頃農業區變更產專區

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動竹南科學園區東邊約35公頃農業區，轉型變更產業專區，規畫採區段徵收方式辦理，目前地主意願調查中。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推動竹南科學園區東邊約35公頃農業區，轉型變更產業專區，規畫採區段徵收方式辦理，目前地主意願調查中。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣科學園區土地難求，縣府評估產業需求，推動竹南科學園區東邊約35公頃農業區，轉型變更產業專區，規畫採區段徵收方式辦理，目前地主意願調查中，希望2031年完成施工及招商。

竹南科及銅鑼科學園區土地都已經飽和，縣長鍾東錦指示縣府工商發展處盤點土地，因應產業需求，工商發展處委託顧問公司，規畫「竹南科學園區暨周邊地區特定區計畫-大埔段頂大埔小段及頂埔段農業區變更產業專用區案」推動。

工商發展處指出，規畫案選定在竹南科、國道3號新竹香山交流道間農業區，兩個區位分別在竹南科東邊13.87公頃，及京元電子股份有限公司中華六、七廠預定地東邊21.11公頃，大多數的土地現況耕作使用，地主250多人。

其中，京元電中華六、七廠擴廠案，先前已經完成京元電毗鄰的3.6公頃農業區，個案變更乙種工業區，內政部認為相關產業用地仍有持續需求，指示縣府應辦理都市計畫通盤檢討變更，整體考量需求、發展及公共設施等層面。

顧問公司初步規畫35公頃農業區，變更約22公頃產專區，占62.8%，道路、停車場、公園、綠地、滯洪池等公共設施13公頃，以區段徵收辦理開發，抵價地發還比例以50%為原則。

工商發展處指出，變更案目前徵求地主參加或繼續耕作意願，選擇抵價地或領取現金補償等方式，結果提供調整規畫參考，預計明年上旬完成都市計畫通盤檢討草案公開展覽，再送縣、內政部都委會審議，希望2031年完成開發，提供產業進駐。

南科 都市計畫 大埔

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