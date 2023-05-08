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頭份四月八 百年客家文化慶典26至28日登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
記者會現場由頭份市長羅雪珠手持毛筆於大花燈上題字點亮花燈，宣告系列活動正式展開，也期許象徵著頭份的明亮未來。圖／頭份市公所提供
記者會現場由頭份市長羅雪珠手持毛筆於大花燈上題字點亮花燈，宣告系列活動正式展開，也期許象徵著頭份的明亮未來。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市一年一度的盛事-百年客家文化慶典「頭份四月八」（農曆四月初八），今年公所以「朋友，來尞！」為主題，特別規畫了許多豐富精采的系列活動，將於26至28日登場，希望讓更多年輕人及外地遊客了解這項歷史悠久的節慶活動。

今天上午10點30分，公所舉辦「2023頭份四月八 靓燈好客節」記者會，現場由頭份市長羅雪珠手持毛筆於大花燈上題字，之後點亮花燈，宣告系列活動正式展開外，羅雪珠也期許象徵著頭份的明亮未來。

羅雪珠指出，四月八是頭份每年最熱鬧的傳統節慶活動，傳承了世代間的回憶，除了重現傳承之外，更加入了許多創新的元素，期望能讓更多年輕人及外來遊客更了解這項歷史悠久的節慶活動。

透過活動主題「朋友，來尞！」希望能讓大家一起來品嘗客家特色美食，感受客庄的魅力，並且邀請朋友一起來尞，共同歡樂。除了重現傳承之外，今年的活動更加入了許多創新的元素，如闖關活動，將市鎮化身遊樂場，透過遊戲旅行深入頭份市區，若解開謎底可至市公所領取小禮品；還有光影展演、花燈舞競賽、熱鬧市集、遊Buy客遊頭份等眾多活動。

這些項目活動除了讓市民重溫傳統節慶文化之外，更希望讓外地遊客能夠來到頭份，體驗到客庄的豐富文化底蘊。至於大家最期待的重頭戲「庄神搖滾演唱會」將在5/27(六)晚間於頭份市公所前封街登場，特別邀請到粹垢RAEGO、董事長樂團、青鳥合唱團 The Bluebird、黃宇寒 Han、婁峻碩 SHOU等超人氣歌手，各具風格的音樂，展現頭份多元融合的精神。

另外，系列活動的做鬧熱市集，則安排地具客家文化元素或苗栗特色文創產品、美食攤位；另外在地學生也繪製主題燈籠打造網美花燈走廊，讓四月八年輕化。

頭份市百年客家文化慶典「頭份四月八」（農曆四月初八），今年以「朋友，來尞!」為主題，系列活動將於26至28日登場。圖／頭份市公所提供
頭份市百年客家文化慶典「頭份四月八」（農曆四月初八），今年以「朋友，來尞!」為主題，系列活動將於26至28日登場。圖／頭份市公所提供

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