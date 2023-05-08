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竹縣模範母親表揚 楊文科讚為家庭無私付出
母親節即將到來，新竹縣長楊文科今天前往關西鎮及新埔鎮，向獲頒模範母親的范邱玉蘭、詹麗香及張余水妹致意，其中關西鎮91歲的范邱玉蘭，育有6名子女，不僅細心照顧患病的丈夫，更一手包辦家務及務農工作，努力賺錢供子女讀書。新竹縣長楊文科也感謝各位模範母親為家庭無私的付出，祝福她們母親節快樂。
縣府表示，67歲的詹麗香是由新竹縣工商婦女服務協會推薦的模範母親，出生於屏東東港鎮，因工作北上而認識了新竹客家人范木河，並結為連理，婚後育有1子1女。楊文科表示，詹麗香為了與公婆更好的溝通，從零開始學習客語，更熱愛唱山歌，這樣的精神值得大家學習。
詹麗香在新竹縣瓦斯公司竹北服務中心服務20餘年，熱心公益的她，還參加社區宗親會、婦女會及擔任縣府政風處的廉政志工，閒暇時喜歡露營、爬山，生活過得相當充實，對於子女也教導有方，子女均投身軍旅，詹麗香曾獲得111年陸軍司令部模範母親表揚。
新埔鎮的另一位模範母親張余水妹，高齡98歲，楊文科表示，張余水妹是新埔在地人，婚後育有3子2女，以身教重於言教之理念，辛苦養育兒女長大，堅信「教育才能改變人生」，子女皆為大學畢業，在當年相當不容易。
張余水妹的子女均事業有成，在外商公司、學校等單位服務，其中，長女張文英及次女張明英皆為老師，次女還曾獲得師鐸獎，也代表張余水妹教導子女非常成功，獲頒模範母親是實至名歸。
關西鎮91歲的范邱玉蘭，多年來的茹苦含辛，勤儉持家，而子女在母親的教導下也都十分爭氣，服務於電機及外商公司或自行創業，為社會企業貢獻心力，並皆已成家。
楊文科說，范邱玉蘭年紀雖然大，但仍耳聰目明、身心健康，已傳下子孫共68人，四代同堂，享受天倫之樂。楊文科也感謝各位模範母親為家庭無私的付出，祝福她們母親節快樂。
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