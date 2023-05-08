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梅雨鋒面降雨 苗栗縣三大水庫挹注約200萬立方公尺蓄水
梅雨鋒面降雨，苗栗縣今天上午9點後放晴，鯉魚潭、明德及永和山水庫不無小補，蓄水量分別增加145萬、13萬及17萬立方公尺，明德水庫蓄水率超過七成六，更是完全沒有旱象。
鯉魚潭水庫集水區連日來斷續降下約80毫米，目前水位標高277.49公尺，有效蓄水量4145萬噸，蓄水率35.87%，2天來水位上升0.63公尺，蓄水量增加145萬立方公尺，水庫管理單位估計這波梅雨還會持續進水約1周，增加總蓄水250萬立方公尺左右。
明德水庫於4月20日最強春雨來襲時，一口氣蓄水翻了3倍，旱象完全解除，目前水位標高58.97公尺，有效蓄水量955.53萬立方公尺，蓄水率76.47%，水位上升0.1公尺。此外，永和山水庫2天進水51萬立方公尺，目前水位標高75.63公尺，共上升0.16公尺，有效蓄水量1608萬立方公尺，蓄水率53.62%。
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