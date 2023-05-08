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竹北天坑／議員揭連月數據監測竟無人把關 痛批天坑是人禍

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北天坑事件引發議論，新竹縣政府今天上午在議會專案報告。記者郭政芬／攝影
竹北天坑事件引發議論，新竹縣政府今天上午在議會專案報告。記者郭政芬／攝影

竹北天坑事件引發議論，新竹縣政府今天上午在議會專案報告，議員揭露從豐采520復工後至今，就有針對周邊道路監測，在四月發生塌陷前數據早已異常，竟未有人把關，政府沒有做到防範把關，「天坑事件不是天災、根本是人禍」。對此，縣府回應，縣府未收到建商資料，建商提供數據給道路管轄機關，竹北市公所或建商是否有判讀等機制，會再詢問了解。對此，竹北市公所暫時未回應。

縣議員蔡蕥鍹表示，監測報告是由建商委外公司固定監測，也提供給社區，莊敬六街連月數據異常，從2月23日監測數值1064不斷下降，直到塌陷前一日的數值竟只剩489，竟沒有啟動應變計畫，也沒有通知管委會，特斯拉塌陷事件根本是人禍。且從數據中，也發現勝利二路近期監測數據異常，此區就是就是發生多次塌陷事件的伍福宮旁，呼籲預防性封鎖，「這是人命關天，我們不能再次承受塌陷事件！」

縣議員邱靖雅進一步批評，豐邑建商是累犯，在去年6月首次塌陷時，當時她就串連各社區要求建商檢測，並提交數據出來，但後來因為她只是平民百姓，向市公所詢問，未能得到回覆。據他了解，社區住戶是今年才拿到數據資料。邱靖雅直指，建商每周提交資料給竹北市公所和鄰近的社區，但建商、公所都沒人判讀資料，做出預測性的報告，縣府有權無責，卻拿豐邑沒辦法，一般民眾又怎麼辦？

對此，縣府工務處長江良淵回應，誰造成工安事件，誰就得負全責，縣府也對嚴懲建商。不過，縣府的確沒有拿到建商的檢測報告，但建商內有專任技師、建築師等專業人員，應要能對資料判讀，對於竹北市公所或建商是否有做到把關機制，會再詢問了解。

針對議員提議要封閉勝利二路，江良淵回應，因道路的管理機關是市公所，縣府會與市公所接洽，在不造成周邊住戶不便的前提下，且有相關檢測數據佐證，會考慮先暫時性封路。

縣議員林禹佑詢問社區住戶的損害賠償，以及罰金太低，審議委員會內應有工程專業人員、民間代表等，建議訂出明確規範與自治條例。縣議員吳旭智則說，此案已停工、復工多次，工務處難道沒有缺失嗎？天坑事件後，陸續有其他社區也擔憂地層下陷問題，縣府應在網路設立重大爭議專區，主動公開檢測報告與資訊，才能讓民眾安心。

江良淵回應，建商犯了「不可原諒的錯誤」，勒令停工是對建商的殺手鐧，縣府會再請示中央是否做地方自治條例的立法，工務處也會設立爭議事件的專區，公開資訊來讓民眾了解。

針對該區多次發生坍塌案件，江良淵說明未來風險管控方案，將針對工安事件委託專業單位來調查，劃定熱點區並建立資料庫，只要周邊有申請大面積開挖的建案，都經由審議會來把關，縣府也會加強審查會議。其次、開發單位應做好管理機制，除了自我監察外，工程查核小組也會介入了解。第三、相關權責單位合作定期的追蹤，將由環保、都計、市公所等單位相互支援。

縣議員蔡蕥鍹表示，監測報告是由建商委外公司固定監測，也提供給社區，莊敬六街連月數據異常，從2月23日監測數值1064不斷下降，直到塌陷前一日的數值竟只剩489。記者郭政芬／攝影
縣議員蔡蕥鍹表示，監測報告是由建商委外公司固定監測，也提供給社區，莊敬六街連月數據異常，從2月23日監測數值1064不斷下降，直到塌陷前一日的數值竟只剩489。記者郭政芬／攝影
縣議員蔡蕥鍹表示，莊敬六街連月數據異常，監測數值不斷下降，竟沒有啟動應變計畫，也沒有通知管委會，特斯拉塌陷事件根本是人禍。記者郭政芬／攝影
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