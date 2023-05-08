砸5億設計未考慮地域特性 竹市最美納骨塔遇風雨造成積水

有最美納骨塔之稱的新竹市「永恆之丘」去年底完工，4萬3000多個全新塔位將於5月15日啟用開放；但市長高虹安今開記者會，指永恆之丘總經費投入超過5億元，但上月一場大雨讓市府發現，該建築設計未考量新竹地區風雨特性，雨水伴隨風吹會大量落入牌位塔位區，造成積水，共有6000個塔位、4000個祖先牌位受影響，民眾選位時要留意。

市府指出，永恆之丘於2019年4月8日開工，去年12月25日完工，總經費5億490萬元，包含規畫設計、監造、工程及公共藝術，為五層樓建物，塔位4萬3769個，神主牌位1萬634個，將於5月15日啟用開放，15、16日由已抽籤民眾依序辦理選位，17日全面開放民眾選位（含神主牌位申請）。

高虹安指出，上月中一場大雨，讓市府發現永恆之丘因設計上要自然地引入日光與風，無需設置空調設備，並減少照明的耗能，但半開放式的建物設計卻未充分考量新竹地區風雨情形，導致雨水落入造成嚴重的積水問題，據統計，五樓櫃位區域、二樓南側區域、祭祀空間前區域都會受到風雨波及，影響塔位約6000個（約13.71％）、祖先牌位約4000個（約37.62％）。

有殯葬管理所人員指出，雖然永恆之丘有做排水設施，但建築物是開放式非密閉式，只要大雨就會潑撒灑進建物內，有時來不及排水，就會造成淹水。

高虹安說，前市府也曾發現類似情況，因此於去年動用預備金1730萬元進行改善，項目包括二樓祖先牌位區增設鋁門窗、二樓人行動線增設遮雨屋簷、五樓增設百葉格柵、天井加蓋透明玻璃，但改善效果未如預期，風雨問題並未徹底解決。

高虹安指出，經調查，因施工廠商均依圖施工，雨水問題並非是施工上的瑕疵，而是設計上未充分考量新竹地區風雨所導致。至於規畫設計單位對於新竹地區風雨欠缺考量部分，因設計圖說已於2018年經市府核可，是否有疏失，後續將持續釐清。

現階段市府將分短、中、長期方式因應，短期為民眾選位時會充分告知櫃位可能受風雨影響，如遇強風大雨時，二樓南側將降下防火鐵捲門，避免雨水直接落入塔內造成室內積水，其餘部分將會請工作人員加強清潔以減少對民眾的不便。