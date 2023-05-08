砸5億設計未考慮地域特性 竹市最美納骨塔遇風雨造成積水
有最美納骨塔之稱的新竹市「永恆之丘」去年底完工，4萬3000多個全新塔位將於5月15日啟用開放；但市長高虹安今開記者會，指永恆之丘總經費投入超過5億元，但上月一場大雨讓市府發現，該建築設計未考量新竹地區風雨特性，雨水伴隨風吹會大量落入牌位塔位區，造成積水，共有6000個塔位、4000個祖先牌位受影響，民眾選位時要留意。
市府指出，永恆之丘於2019年4月8日開工，去年12月25日完工，總經費5億490萬元，包含規畫設計、監造、工程及公共藝術，為五層樓建物，塔位4萬3769個，神主牌位1萬634個，將於5月15日啟用開放，15、16日由已抽籤民眾依序辦理選位，17日全面開放民眾選位（含神主牌位申請）。
高虹安指出，上月中一場大雨，讓市府發現永恆之丘因設計上要自然地引入日光與風，無需設置空調設備，並減少照明的耗能，但半開放式的建物設計卻未充分考量新竹地區風雨情形，導致雨水落入造成嚴重的積水問題，據統計，五樓櫃位區域、二樓南側區域、祭祀空間前區域都會受到風雨波及，影響塔位約6000個（約13.71％）、祖先牌位約4000個（約37.62％）。
有殯葬管理所人員指出，雖然永恆之丘有做排水設施，但建築物是開放式非密閉式，只要大雨就會潑撒灑進建物內，有時來不及排水，就會造成淹水。
高虹安說，前市府也曾發現類似情況，因此於去年動用預備金1730萬元進行改善，項目包括二樓祖先牌位區增設鋁門窗、二樓人行動線增設遮雨屋簷、五樓增設百葉格柵、天井加蓋透明玻璃，但改善效果未如預期，風雨問題並未徹底解決。
高虹安指出，經調查，因施工廠商均依圖施工，雨水問題並非是施工上的瑕疵，而是設計上未充分考量新竹地區風雨所導致。至於規畫設計單位對於新竹地區風雨欠缺考量部分，因設計圖說已於2018年經市府核可，是否有疏失，後續將持續釐清。
現階段市府將分短、中、長期方式因應，短期為民眾選位時會充分告知櫃位可能受風雨影響，如遇強風大雨時，二樓南側將降下防火鐵捲門，避免雨水直接落入塔內造成室內積水，其餘部分將會請工作人員加強清潔以減少對民眾的不便。
中期部分，市府將請專家進行體檢，並提出建議改善方式，釐清是否有疏失，後續市府將籌措經費，並預計於明年清明節完成。長期則包括永恆之丘機車停車空間不足及停車場碎石景觀造成民眾使用不便等問題，市府也將持續觀察蒐集相關問題，未來朝兼顧實用及美觀方向進行改善，讓市民可以有方便舒適的祭祀園區。
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