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胎兒罹「先天性橫隔膜疝氣」 醫接生及時修補讓臟器歸位

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院產科主任關祥彬。圖／澄清醫院提供
澄清醫院產科主任關祥彬。圖／澄清醫院提供

一名40歲婦人，產檢時發現胎兒罹患「先天性橫隔膜疝氣」，部分的小腸、大腸、胃和肝臟滑進胸腔。台中市澄清醫院預知新生兒有這樣的重大疾病，接生時就啟動跨專科團隊，成功修補橫隔膜，將滑進胸腔臟器歸位，男嬰如今已兩歲，生長發育一切正常。

澄清醫院產科主任關祥彬今天說，婦人在懷孕第36周，在高層次超音波檢查時發現胎兒有左側橫隔膜疝氣狀況，男嬰出生時2665公克，活力差、全身膚色蒼白、呼吸淺快不規則，腹部明顯凹陷，立即由新生兒醫護團隊接手，監控生命徵象。

兩天後由小兒外科進行開刀，發現嬰兒左側橫隔膜破了4公分×2公分的大洞，部分的小腸、大腸、胃和肝臟已滑進胸腔，壓迫到左肺影響肺泡的擴張，經進行橫膈膜修補手術，將腹內的器官復位，以減少對肺臟的壓迫，進而幫助肺泡擴張。

關祥彬說，橫膈膜是分隔胸腔和腹腔的重要構造，當發育不完全而形成破洞時，腹腔器官便會竄入胸腔壓迫肺臟，影響發育。先天性橫膈膜疝氣的發生率約2千到5千分之一。發生這類疾病的原因不明，可能與基因有關，75％的先天性橫隔膜疝氣發生在左側。

手術後，男嬰由新生兒醫護團隊照顧了一個月，康復順利出院。兩年後小孩媽媽又勇敢懷了第3胎，特別要到澄清醫院做產前檢查和生產，經基因檢查和高層次超音波檢查證實胎兒一切正常，前不久在澄清醫院產下男嬰，特別感謝醫師和護理師辛苦的照護。

關祥彬說，胎兒罹患先天性橫隔膜疝氣，有賴於高層次超音波產檢發現，事先給產婦很好的心理建設，再由跨科團隊接手治療，如果喪失開刀治療時機，竄進胸腔的腸子，有可能會造成腸阻塞、扭轉，甚至壞死的狀況，危及新生兒的生命。

一名40歲婦人，產檢時發現胎兒罹患「先天性橫隔膜疝氣」，部分的小腸、大腸、胃和肝臟滑進胸腔。圖／澄清醫院提供
一名40歲婦人，產檢時發現胎兒罹患「先天性橫隔膜疝氣」，部分的小腸、大腸、胃和肝臟滑進胸腔。圖／澄清醫院提供

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