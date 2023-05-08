蘆竹籃球場嚴重積水 宛如親水公園

桃園市蘆竹區停四停車場公園籃球場日前剛整修完畢並重鋪地坪，不過近期卻被民眾發現大雨過後周邊竟嚴重積水，還有不少小朋友脫鞋戲水「變成親水公園」，議員錢龍要求改善；蘆竹區公所回應，已經與廠商會勘研議改善措施，初步將以增設排水設施方式處理。

「請問這到底是哪裡的親水公園？」議員錢龍公布畫面指出，大竹消防分隊對面的蘆竹區停四籃球場，有許多小朋友在積水邊嬉戲，現場宛如親水公園，讓人看了捏一把冷汗。

錢龍表示，當他接到民眾陳情，還以為蘆竹已有親水公園，經過查證，發現只是停四停車場公園籃球場的水窪，球場先前剛整修完畢並重鋪地坪，大雨過後周邊卻出現嚴重積水缺失，甚至變成戲水處，非常危險，他已要求區公所加強督導、盡速改善，每項工程務必好好施作。

蘆竹區公所表示，積水處為停四籃球場一旁空地，因上月26日上午大雨造成積水，加上該處斜坡上下坡度落差大且地勢較低，遇雨窘易發生排水不及的淹水情形，已經會同廠商現場會勘，研議改善措施，初步將以增設排水設施方式處理，避免再有積水發生。