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金山里櫻花公園 生態池變廢水池? 竹市府允綠化改善

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市金山里櫻花公園生態池布滿雜草，挨批只剩大片雜草和死水。圖／劉彥伶提供
新竹市金山里櫻花公園生態池布滿雜草，挨批只剩大片雜草和死水。圖／劉彥伶提供

新竹市金山櫻花公園生態池布滿雜草，連池面都看不見，與一旁廢水池無異，明顯許久未維護，民代擔心成為治安及環境髒亂死角；市府城銷處說，會在確保無水患之虞前提下研擬籌編預算，將生態池納入公園範圍規畫，增加綠化、種植喬木或設置其他設施加以改善。

金山里櫻花公園面積約1.09公頃，設計有櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等打卡拍照點，公園中的生態池原本水質良好、且富有螢火蟲的食餌，但議員劉彥伶與金山里長饒彬義上周前往會勘，竟發現生態池許久未維護，景觀已走樣。

劉彥伶說，生態池應有水質淨化功能，現在不見原本的生態規畫與布袋蓮、大萍等水生植物，只剩一大片雜草和一灘死水，連旁邊廢水池也布滿雜草，還有一棵巨大枯木倒塌，且不清楚廢水池功能。里長饒彬義則說，生態池雖有鐵欄杆，但也可能成為治安死角。

市府城銷處指出，金山櫻花公園內生態池原不屬公園管理範圍，原具有滯洪池的效果，水源由前方沉沙池（廢水池）連接幹管入池，2020年金山二十八街雨水下道改道後，水源改進入柯仔湖溪，因此已無直接滯洪功能。

城銷處說，目前植栽較為野性，無水入池情況已持續一段時間，市府已會勘，會在確保無水患之虞前提下加以改善。

金山 櫻花 水質

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