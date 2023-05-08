國中會考將登場 新竹家長憂在地高中不足

新竹縣竹北市人口激增，縣府近年致力解決國中小問題，不過家長和民代也憂心高中生漸增，宜及早準備；教育局回應，竹竹苗區高中學校足夠，竹縣縣立湖口高中預計2025年完成遷校和增班，六家高中也可增班，另將與大學端合作成立「素養中心」提升高中質量。

國中會考5月20至21日舉行，新竹國中生畢業後念哪裡？近期在家長圈引起討論，縣議員吳旭智說，竹北沒有少子化問題，家長們很感謝縣府增設學校，但如今更在意縣內高中是否不足？讓優秀學子流浪外縣市就學。

吳旭智曾統計，竹縣每年國中畢業生超過1.7萬人，其中近5千人、占28.69%沒就讀在地高中，比例全國最高，去年大新竹仍有2千位學生到外地讀書，盼縣府未雨綢繆。

教育局表示，會考以竹竹苗區為主，竹竹苗區總體的高中供應量足夠，竹縣縣立高中也計畫擴校，包括湖口高中預計2025年完成遷校，將興建5棟教學大樓及運動場等空間，班級數從目前15班可擴增到30班；六家高中南棟大樓正拆除重建，縣府也在後方購買土地擴增教學空間，未來教室增加，也能規畫增班。

教育局長楊郡慈說，竹縣國中生赴外縣市就讀也有結構性因素，縣府積極重視，目前已規畫和大學端合作，將成立以素養導向、跨領域教學為主的「素養中心」平台，打破過去點對點協助方式，以整體面向協助縣立高中提升質量，提供學子就近入學的優質學習環境。