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藝文場館淪蚊子館？ 桃市府：傳承為目的

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
壢小故事森林是中壢第2個故事館，但平均每小時參訪人數不到4人，引發議員質疑。圖／桃園市文化局提供
壢小故事森林是中壢第2個故事館，但平均每小時參訪人數不到4人，引發議員質疑。圖／桃園市文化局提供

桃園市藝文館舍近年受疫情影響，參觀人次減少，部分不敵虧損提前終止合約，議員質疑參訪人數過低，恐淪為蚊子館，壢小故事森林甚至平均1小時不到4人參觀；市府文化局表示，場館以文化傳承為目的，參觀人次非唯一指標，但會努力串聯各景點，規畫文化藝術遊程，加強行銷。

桃園藝文館舍眾多，在中壢、楊梅和龜山分別有中平路故事館、壢小故事森林、壢景町、楊梅故事園區、龜山眷村故事館、憲光二村等城市故事館。壢景町因委外營運廠商財務困難，去年9月終止合約，現由學藝員策進會短期經營，桃園區七七藝文町也因營運商不堪虧損，9月18日將結束營運。

議員葉明月說，去年除大溪工藝基地、土地公文化館、馬祖新村文化園區遊客較多，其他藝文場館人氣低迷，壢小故事森林平均1小時不到4人參觀，市府宣傳不足，花錢設館卻成蚊子館。

議員魏筠表示，桃園故事群館每年營運計畫費用600萬、修繕及維護費用僅120萬元，預算相當有限；文化局應有更明確定位，與教育局、經發局整合規畫，如和學校合作課程、與街區老店串聯，提升文化深度，才能吸引遊客回訪。

議員李宗豪表示，龜山眷村故事館、憲光二村今年委託新營運商經營開始有創新面貌，但兩地觀光硬傷是停車空間非常不足，客群才只有附近居民，建議規畫多元運輸或利用周遭公有地設立路外停車場。

文化局表示，疫情結束後，各館舍參觀人次陸續恢復，如大溪木藝生態博物館2021年參觀人次約66萬，2022年已逾100萬；馬祖新村文創園區2021年約14萬參觀人次，2022年逾26萬人次，壢小故事森林、中平路故事館、桃園七七藝文町等小型館舍，年參觀人次達2至5萬不等。

文化局說，多數城市故事館場館面積小，容留人數有限，現階段以「深度旅讀」為方針，未來將串聯各館舍，結合桃園文化資產、文創園區、博物館及文化館所等相關景點，規畫文化體驗行程，同時加強宣傳。

桃園 文化局 議員

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