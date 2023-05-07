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竹北天坑／居民訴求連署 林思銘：盡速鑑定、加強監管

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
立法委員林思銘今天表示支持，並要求新竹縣政府盡速進行鑑定、改善並加強監管，讓居民能夠住得安心。圖／林思銘提供
立法委員林思銘今天表示支持，並要求新竹縣政府盡速進行鑑定、改善並加強監管，讓居民能夠住得安心。圖／林思銘提供

竹北「豐采520」建案附近居民針對天坑事件發起連署，立法委員林思銘今天表示支持，並要求新竹縣政府盡速進行鑑定、改善並加強監管，讓居民能夠住得安心。

該建案附近社區發起的陳情書，在竹北許多社群幫忙轉發連署，社區訴求4點，分別是：豐采520建案周圍重新進行多點地質鑽探、豐采520建案周圍開挖深度三倍之水平距離內之建築物進行結構安全鑑定、針對問題區域儘速完成安全改善，並經第三方公正單位驗證、以最高安全標準審核復工申請，並後續列管監測至少10年。

對此，林思銘表示，包括發照單位新竹縣政府及養護單位竹北市公所，首先應盡速完成事件調查與檢測，以最安全、嚴謹的方式回填道路坑洞，維護用路人行的安全。

其次，新竹縣政府應責成建設公司以「豐采520」為中心，大規模向外輻射施作透地雷達探測，確認問題區域地質狀況，該回填的回填、該補強的補強，確保事件不再發生。

據掌握，專業檢測廠商日前已完成特斯拉陷落天坑的莊敬六街檢測，檢測報告預計2周完成，之後每周會對建案四周道路做1次檢測，將連續監測2個月，把蒐集的資料做分析比對。

同時，林思銘再次強調，縣府專案小組僅有4位外部專家是不夠的，應盡速徵詢並擴大邀請建築師公會、土木技師公會、大地技師公會與水利技師公會參與，以最高安全標準審核該建案的復工申請。

最後，他也再度呼籲法務部責成新竹地檢署，針對新竹縣政府去年8月「豐采520」第3次坍塌事件後函送偵辦案件，加速偵辦，以協助釐清責任，防止危害繼續擴大。

新竹 天坑 建築 法務部 特斯拉

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