唱軍歌搖國旗 苗栗市水源里社區活動中心今天有眷村味

苗栗市袍澤新村、明駝新村、篤行新村拆遷18年，今天在水源里社區活動中心首辦餐會，席開21桌，他們好久不見，聊現況、話當年熱絡互動，揮舞國旗唱軍歌洋溢濃濃的眷村味。

苗栗地方法院一帶過去聯勤被服廠周邊袍澤新村、明駝新村、篤行新村，2005年拆遷，400多戶散居各地，縣議員禹耀東、苗栗市民代表會副主席王封台等人邀約今天聚餐，原本預計15桌，一路追加到21桌。

餐會在水源里社區活動中心登場，有些住在外縣市的原眷戶特別趕個大早，從早餐開始享用久違的在地小吃，也有眷村第二代陪著父母親來參加，看見老鄰居及朋友，彼此聊天問現況，話眷村當年，並開心合照。

主辦單位還刻意安排「夜襲」軍歌等帶動唱，台上揮舞國旗大聲唱，台下跟著拍掌打節拍，眷村味十足，王封台的童年記憶，早期被服廠上午7點半就上班，一早眷村就會播放反攻大陸等歌曲，聽到就知道準備上班了。

聯勤被服廠是老一輩苗栗市記憶占有一席之地，1942年創建在中國大陸四川成都，1944年遷重慶，1948年移南京，1949年到台中市清泉崗，1956年再移苗栗市，1990年裁撤，今天餐會年紀最長的96歲老榮民唐國華，當年擔任被服廠的管理人員。