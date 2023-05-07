桃園議長盃慢速壘球賽開打 樂天女孩到場為參賽球員打氣
近日棒壘球活動活躍，桃園今日舉行「2023桃園市議長盃慢速壘球錦標賽」開幕式，樂天桃猿職業棒球隊的樂天女孩凱莉絲、陳伊、十元、阿布舞、慧慧、紫庭也一起與會為選手打氣，桃園市長張善政致詞時表示，期盼未來賽事規模擴大，市府也會積極協助，打造棒壘球成為桃園的招牌運動。
張善政表示，市府致力於培養優質運動風氣、促進市民健康，其中慢壘球及棒球皆為提倡的重點項目，球友們在喜愛的棒壘球場上揮灑汗水，盡情享受比賽可能比場上勝負更加重要，期盼未來賽事規模持續擴大，市府也會積極協助，一起將棒壘球運動打造為桃園的招牌運動。
主辦單位龍馬棒壘球協會理事長的議員黃敬平表示，賽事期間預計4月30日至6月4日，本屆賽事報名相當踴躍，共計79隊組隊參與、超過1500位選手參賽，相信所有選手在賽事期間一定會全力以赴、打出最精彩的內容，也希望大家享受比賽過程，期盼透過賽事推廣棒壘球精神。
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