桃園議長盃慢速壘球賽開打 樂天女孩到場為參賽球員打氣

近日棒壘球活動活躍，桃園今日舉行「2023桃園市議長盃慢速壘球錦標賽」開幕式，樂天桃猿職業棒球隊的樂天女孩凱莉絲、陳伊、十元、阿布舞、慧慧、紫庭也一起與會為選手打氣，桃園市長張善政致詞時表示，期盼未來賽事規模擴大，市府也會積極協助，打造棒壘球成為桃園的招牌運動。

張善政表示，市府致力於培養優質運動風氣、促進市民健康，其中慢壘球及棒球皆為提倡的重點項目，球友們在喜愛的棒壘球場上揮灑汗水，盡情享受比賽可能比場上勝負更加重要，期盼未來賽事規模持續擴大，市府也會積極協助，一起將棒壘球運動打造為桃園的招牌運動。