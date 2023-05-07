怕桃園梅雨季沒雨 石門水庫開始人工增雨作業
近日水情較為吃緊，石門水庫目前蓄水率低於4成，今日鋒面來臨，桃園地區開始降雨。經濟部水利署北區水資源局今日上午分別在石門水庫、寶二水庫施放焰劑人工增雨，北水局表示，目前石門水庫雨量約為8毫米、寶二水庫也有11.5毫米，盼能增加集水區的水量。
北水局統計，截自今日下午1時，目前石門水庫蓄水率36%、蓄水量7393萬噸、水位225.67公尺；寶二水庫蓄水率58%、蓄水量1826萬噸、水位140公尺。
北水局表示，今日上午7時30分，分別在石門水庫、寶二水庫施放焰劑人工增雨作業，也是今年石門水庫第8次施放焰劑、寶二水庫第6次施放焰劑。梅雨季來臨，只要有下雨都會把握機會施放焰劑人工增雨作業，希望可以提高集水區的蓄水率。
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