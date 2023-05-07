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竹市金山里櫻花公園生態池剩雜草死水　市府：已會勘

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市金山里的櫻花公園面積約1.09公頃，但市議員劉彥伶與金山里長饒彬義上周前往會勘時，竟發現公園旁生態池佈滿雜草，連池面都看不見。圖／劉彥伶提供
新竹市金山里的櫻花公園面積約1.09公頃，但市議員劉彥伶與金山里長饒彬義上周前往會勘時，竟發現公園旁生態池佈滿雜草，連池面都看不見。圖／劉彥伶提供

新竹市金山里的櫻花公園面積約1.09公頃，設計有櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等打卡拍照點，公園中的生態池原本水質良好、且富有螢火蟲的食餌，但市議員劉彥伶與金山里長饒彬義上周前往會勘時，竟發現生態池佈滿雜草，連池面都看不見，與一旁的廢水池無異，明顯許久未維護，恐成為治安及環境髒亂死角，希望相關單位重視。

對此，市府城銷處指出，金山櫻花公園內生態池原不屬於公園管理範圍，原具有滯洪池的效果，水源由前方沉沙池（廢水池）連接幹管入池，但自2020年金山二十八街雨水下道改道後，水源改進入柯仔湖溪，並未進入金山櫻花公園沉砂池及生態池，因此生態池及廢水池從2020年至今並無直接的滯洪功能，只是若目前極端氣候突遇短期大量降雨，生態池仍具有緩解水量的滯洪效果。

城銷處說，由於目前的植栽較為野性，無水入池的情況已持續一段時間，市府已會勘過，會在確保無水患之虞前提下研擬籌編預算，將生態池納入公園範圍規畫，比如綠化、種植喬木或設置其他設施。

劉彥伶說，生態池原本的定位是挖掘不同深淺變化的池底，再結合碎石與水生植物自淨屬性，達到水質淨化功能，但現在根本看不見原本的生態規畫與布袋蓮、大萍等水生植物，只剩下一整大片雜草和一攤死水，連旁邊的廢水池也布滿雜草，還有一顆巨大的枯木倒塌，且不清楚廢水池原有的功能。

里長饒彬義指出，生態池旁有鐵欄杆，先前曾聽說有孩童爬過欄杆跑進去雜草叢裡找不到的情況發生，已成為治安死角。

劉彥伶呼籲，希望市府可盡快還給民眾一個美麗的公園，而不是一大片荒蕪的雜草，盡快確認廢水池與生態池的定位後，定期協助維護，不要只看到櫻花公園美麗的櫻花，卻不見生態池雜草比人高的問題。

劉彥伶說，生態池現在根本看不見原本的生態規畫與布袋蓮、大萍等水生植物，只剩下一整大片雜草和一攤死水，連旁邊的廢水池也布滿雜草，還有一顆巨大的枯木倒塌。圖／劉彥伶提供
劉彥伶說，生態池現在根本看不見原本的生態規畫與布袋蓮、大萍等水生植物，只剩下一整大片雜草和一攤死水，連旁邊的廢水池也布滿雜草，還有一顆巨大的枯木倒塌。圖／劉彥伶提供

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