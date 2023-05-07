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嬰兒黃疸引起呼吸急促 搭警車送醫急救上演速命道

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
中壢1名27歲黃姓男子14日晚間8點衝進中壢派出所內表示，出生滿周歲的兒子，突然乾咳不止，呼吸不穩，警方獲報立即載送嬰兒，鳴笛開道前往醫院。記者陳右豪／翻攝
中壢1名27歲黃姓男子14日晚間8點衝進中壢派出所內表示，出生滿周歲的兒子，突然乾咳不止，呼吸不穩，警方獲報立即載送嬰兒，鳴笛開道前往醫院。記者陳右豪／翻攝

中壢1名27歲黃姓男子14日晚間8點衝進中壢派出所內表示，出生滿周歲的兒子，突然乾咳不止，呼吸不穩，已前往小兒科診所就醫，但醫生表示需轉至大醫院診治，但適逢下班時段，道路壅塞，只能拜託警方協助以警車載送，並鳴笛開道就醫。

中壢分局表示，員警第一時間立即放下手邊工作，先請黃妻抱著嬰兒上車，並立即啟動巡邏車，開啟警鳴器一路開道，原本20分鐘以上的車程，僅用5分鐘就順利抵達桃園醫院，初步了解為嬰兒黃疸值較高引起，經醫生診治無生命危險，黃男也感激警方幫忙。

中壢分局提醒，警車開道有一定危險性，若遇急迫緊急事故，警方一定不吝伸出援手，盡全力積極援助，但也呼籲民眾，若有緊急就醫情形，建議通知救護車前來救護，才有專業救護人員及救護器材，能給予較佳的醫療協助，避免傷勢擴大嚴重。

嬰兒 桃園

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