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竹市「高智能創意烙畫展」開展　還有原木方磚烙畫DIY

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
藝術家高智能作品《月夜渡江》，左圖為木片原來樣態。圖／新竹市政府提供
藝術家高智能作品《月夜渡江》，左圖為木片原來樣態。圖／新竹市政府提供

新竹市文化局文化藝廊「喜烙奇高智能。創意烙畫展」開展，展期即日起至5月28日止。文化局指出，該展藝術家高智能以烙畫創作方式，賦予別人眼中的朽木新生命及新意義，展覽另舉辦「原木方磚烙畫」DIY免費體驗，邀民眾踴躍觀展、報名免費體驗課程，讓烙畫之美走入生活。

文化局表示，高智能藝術家除了深耕多風格插畫藝術及烙畫工藝外，多年來不斷創新，近年以歷經時間洗滌、淬煉風化後的台檜作為創作素材。「喜烙奇」是台檜的日文發音，高老師喜歡烙燒台檜時所產生的香氣及效果，故將本展以此命名。

文化局指出，高智能擅長將別人眼中如同朽木的素材，透過單純、自然及獨特的視覺觀察，不採多餘的後製加工，以保留素材天然的樣貌為原則，將天然紋理及風化孔洞透過烙畫表現，讓朽木華麗轉身，以浴火鳳凰之姿再次呈現於世人眼前，該展亦展出創作前的台檜，將讓觀者一飽眼福。

「美、藝俯拾即可得，存乎於心。」藝術家高智能說，盼透過該展讓觀者能系統性了解烙畫工藝的獨特性及惜物創作理念，並以心、以美觀物、感恩再造及循環利用來善待我們身處的環境萬物。

文化局表示，烙畫又稱燙畫、火筆畫，用火燒熱烙鐵在物體上熨出烙痕作畫，烙畫創作在把握火候、力度的同時，可以燙出豐富的層次與色調，具有較強的立體感。高智能的烙畫作品主題多以大自然為主，並以素材原生紋理進行創作，通過與素材間的「對話」、「凝視」，將內心的感受與觀點呈現出來，將朽木「畫」為神奇的作品。

文化局補充，在烙畫創作領域，風化木的蒐集是一項可遇不可求的天選工作，因此高智能也會以原木樂器(手工小提琴)、皮革等作為創作素材，並利用傳統漆藝、彩繪及浮雕等多種工藝相互配合，造就更豐富的視覺饗宴。

藝術家高智能作品《水塘野趣》。圖／新竹市政府提供
藝術家高智能作品《水塘野趣》。圖／新竹市政府提供

文化局 藝術家

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