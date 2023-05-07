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桃園蘆竹多1座親水公園？ 議員驚：竟是籃球場嚴重積水
桃園市蘆竹區停四停車場公園籃球場日前才剛整修完畢並重鋪地坪，不過近期卻被民眾發現大雨過後，周邊竟嚴重積水，還有不少小朋友脫鞋戲水，被諷刺根本變成親水公園。對此，蘆竹區公所回應，已與廠商會勘研議改善措施，初步將以增設排水設施方式處理。
「請問這到底是哪裡的親水公園？」桃園市議員錢龍公布一段影片，畫面中可見許多小朋友在水邊嬉戲，還有一名女童直接脫鞋戲水，現場宛如親水公園，實際上這裡卻是大竹消防分隊對面的蘆竹區停四籃球場，讓人看了捏一把冷汗。
錢龍表示，當他接到民眾的陳情影片時，還以為蘆竹地區已有親水公園，但經過查證，才發現這是籃球場旁邊的水窪。他直言，停四停車場公園籃球場先前才剛整修完畢並重鋪地坪，大雨過後周邊卻出現嚴重積水缺失，甚至變成戲水處，非常地危險，要求區公所加強督導、盡速改善，每項工程案件務必好好施作。
蘆竹區公所表示，積水處為停四籃球場旁空地，因上月26日上午大雨造成積水，加上該處斜坡因上下坡度落差大且地勢較低，遇雨易發生排水不及淹水情形，已會同廠商現場會勘，研議改善措施，初步將以增設排水設施方式處理，避免再有積水發生。
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