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1小時不到4遊客… 桃園藝文場館挨批淪蚊子館

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
壢小故事森林是中壢第二個故事館，但平均一小時參訪人數不到4人，引發議員質疑。圖／桃園市文化局提供
壢小故事森林是中壢第二個故事館，但平均一小時參訪人數不到4人，引發議員質疑。圖／桃園市文化局提供

桃園文化局轄下藝文館舍近年受疫情影響，參觀人次減少，包括七七藝文町、壢景町等景點都不敵虧損提前終止合約，議員質疑多數館舍參訪人數過低，恐淪為蚊子館，呼籲設法提升參訪人數。市府文化局表示，場館以文化傳承為目的，參觀人次並非唯一指標，但會努力串聯各景點，規畫文化藝術遊程，加強行銷。

桃園藝文館舍眾多，在中壢、楊梅和龜山分別就有中平路故事館、壢小故事森林、壢景町、楊梅故事園區、龜山眷村故事館、憲光二村等城市故事館。不過壢景町因委外營運廠商財務困難，去年9月終止合約，現由學藝員策進會短期經營。位於桃園區的七七藝文町也因營運商不堪虧損，將於今年9月18日結束營運。

議員葉明月直言，去年除了大溪工藝基地、土地公文化館、馬祖新村文化園區人數較多，其他藝文場館來客人數始終低迷，其中，壢小故事森林平均1小時更不到4人參觀，顯示市府宣傳不足，不該花了錢設館卻變成蚊子館。

議員魏筠表示，桃園故事群館每年營運計畫費用600萬、修繕及維護費用僅120萬，凸顯場館預算相當有限；文化局對於轄內故事館應有更明確的定位，並與教育局、經發局整合規畫，像是和附近學校合作結合課程、與街區老店串聯，將在地故事說出來，提升文化深度，凸顯地方特性及歷史，才能吸引遊客回訪。

議員李宗豪表示，龜山眷村故事館、憲光二村今年委託新營運商經營後，開始有創新面貌，但兩地都有觀光硬傷，就是停車空間非常不足，所以參訪客群只有附近居民，建議政府可以規畫多元化大眾交通運輸，或利用周遭公有地設立路外停車場，給觀光客方便，自然能提高參訪人次。

文化局表示，隨疫情結束，各館舍參觀人次已陸續恢復，如大溪木藝生態博物館2021年參觀人次約66萬，2022年已逾100萬；馬祖新村文創園區2021年約14萬參觀人次，2022年逾26萬人次，壢小故事森林、中平路故事館、桃園七七藝文町等小型館舍，年參觀人次達2至5萬不等。

多數城市故事館場館面積小，容留人數有限，因此現階段以「深度旅讀」為方針，讓參訪者可以深度了解各館故事；隨著城市故事館陸續興建，市府未來將串聯各館舍，結合桃園文化資產、文創園區、博物館及文化館所等相關景點，規畫文化體驗行程，同時加強網路社群宣傳。

桃園 文化局 議員

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