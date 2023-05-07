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讓長輩走出門！橫山社福中心與明新科大推動青銀同樂

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
橫山區社會福利服務中心結合明新科技大學崇德社，舉辦「公益青年送愛下鄉」。圖／縣府提供
橫山區社會福利服務中心結合明新科技大學崇德社，舉辦「公益青年送愛下鄉」。圖／縣府提供

新竹縣政府社會處橫山區社會福利服務中心結合明新科技大學崇德社，於橫山鄉沙坑社區共同舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，透過操作古早童玩、為母親節慶生活動，號召25位大專青年志工及師生參加，讓長輩走出家門，獲得無窮的樂趣。

新竹縣長楊文科表示，縣府施政重點目標在於推動「科技首都、幸福竹縣」的願景，落實老中青幼通通照顧的永續家園目標，打造在地性、近便性及多元性的社會福利服務，因此，社會處將「永續家園，幸福社區」的價值，透過多元服務方案，落實在社區居民日常生活周遭，並藉由鼓勵大專青年參與社區公共服務，促進青銀互助及增進集體幸福感。

社會處長陳欣怡表示，為促進「青銀同樂、永續共好」的社區關懷服務，橫山社福中心透過社區、學校及公部門三方共同推動社會參與及社區服務。此次活動內容，由大專青年學生集思廣益，設計出許多好玩的古早童小遊戲，如打彈珠、套圈圈、沙版畫等闖關活動，更在青年學生的陪伴下，渡過愉快的母親節慶生活動。

80多歲的阿婆吳榮妹分享，參加這次活動，讓自己感覺好像回到18歲一樣年輕，也希望未來青年學子們能常到社區陪伴長輩同樂；明新科大崇德社長張明朗則說，透過古早味童玩設計帶給長輩兒時回憶，過程中的陪伴，也讓他們這群青年學子學習到如何與長輩互動。

橫山社福中心表示，這項有意義活動方案，分2梯次進行，第一梯次在6日舉辦，由明新科大的師生與沙坑社區的居民一起響應參加；第二梯次活動則預計10月在橫山學堂本部辦理，屆時歡迎鄉親長輩們共下來尞。

這項有意義活動方案，分2梯次進行，第一梯次在6日舉辦，由明新科大的師生與沙坑社區的居民一起響應參加。圖／縣府提供
這項有意義活動方案，分2梯次進行，第一梯次在6日舉辦，由明新科大的師生與沙坑社區的居民一起響應參加。圖／縣府提供
此次活動由大專青年學生集思廣益，設計出許多好玩的古早童小遊戲，如打彈珠、套圈圈等。圖／縣府提供
此次活動由大專青年學生集思廣益，設計出許多好玩的古早童小遊戲，如打彈珠、套圈圈等。圖／縣府提供

青年 長輩 新竹

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