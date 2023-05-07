中部昨晚至今晨持續降雨 3水庫預估可有百萬噸進水效益
中部地區昨晚下雨了，雨勢至今晨仍持續，且雷聲不斷。水利署中區水資源局上午統計出昨晚7時至上午各水庫的降雨和進水量，總體而言，目前入庫流量不大，但鯉魚潭、德基和日月潭預計總降效益都可達100萬噸以上的進水，期待鋒面會帶來更多雨量。
各水庫累積雨量和進水量如下：
一、苗栗永和山水庫：累積雨量16.5mm，預估總降雨效益20萬噸、已入庫5萬噸。
二、苗栗明德水庫：累積雨量23.4mm，預估總降雨效益20萬噸、已入庫5萬噸。
三、苗栗鯉魚潭水庫：累積雨量44.5mm，預估總降雨效益100萬噸、已入庫20萬噸。
四、德基水庫：累積雨量43.5mm，預估總降雨效益110萬噸、已入庫20萬噸。
五、日月潭水庫：累積雨量38mm，預估總降雨效益100萬噸(含霧社)、已入庫20萬噸
中區水資源局說，因昨晚9時許集水區才有些微降雨，入庫流量不大，預估量亦會隨降雨情滾動統計。
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