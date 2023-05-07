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中部昨晚至今晨持續降雨 3水庫預估可有百萬噸進水效益

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
苗栗縣鯉魚潭水庫集水區因為下雨，蓄水大有進帳。記者范榮達／攝影
苗栗縣鯉魚潭水庫集水區因為下雨，蓄水大有進帳。記者范榮達／攝影

中部地區昨晚下雨了，雨勢至今晨仍持續，且雷聲不斷。水利署中區水資源局上午統計出昨晚7時至上午各水庫的降雨和進水量，總體而言，目前入庫流量不大，但鯉魚潭、德基和日月潭預計總降效益都可達100萬噸以上的進水，期待鋒面會帶來更多雨量

各水庫累積雨量和進水量如下：

一、苗栗永和山水庫：累積雨量16.5mm，預估總降雨效益20萬噸、已入庫5萬噸。

二、苗栗明德水庫：累積雨量23.4mm，預估總降雨效益20萬噸、已入庫5萬噸。

三、苗栗鯉魚潭水庫：累積雨量44.5mm，預估總降雨效益100萬噸、已入庫20萬噸。

四、德基水庫：累積雨量43.5mm，預估總降雨效益110萬噸、已入庫20萬噸。

五、日月潭水庫：累積雨量38mm，預估總降雨效益100萬噸(含霧社)、已入庫20萬噸

中區水資源局說，因昨晚9時許集水區才有些微降雨，入庫流量不大，預估量亦會隨降雨情滾動統計。

台中市今晨雨勢不斷，還可聽到遠處雷聲轟轟作響。記者黃寅／攝影
台中市今晨雨勢不斷，還可聽到遠處雷聲轟轟作響。記者黃寅／攝影
德基水庫，是中部地區重要的民生用水來源。記者林佩均／攝影
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雨量 水庫

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