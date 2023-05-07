聽新聞
test
0:00 / 0:00
媽媽的骨灰罈他藏後背包13年 苗栗官民協助她進塔
謝姓街友無力幫媽媽骨灰罈買塔位，13年來隨身攜帶從新北市流浪到苗栗縣，縣政府接獲通報，介入並與民間單位協力，最近幫助骨灰罈入塔，他不捨也告訴媽媽安心入「新居」。
苗栗縣政府社會處今年3月間接獲民眾通報，64歲謝姓男子露宿在苑裡鎮的公園或活動中心的走廊，平日至附近的宮廟協助清潔、打雜，換取基本餐食，社工會同鎮公所人員上個月訪視，發現謝男的「秘密」，他的後背包裝了媽媽的骨灰罈。
社會處指出，謝男原本與媽媽在新北市中和地區相依為命，謝媽媽於2010年病故，慈善單位幫忙處理後事，但他無力購買塔位，從此後背包隨身攜帶骨灰罈，後來流浪到苑裡鎮，一開始露宿在公墓，近一年輾轉睡在公園或活動中心走廊。
他告訴社工人員骨灰罈伴隨，有如媽媽就在身邊，不過，進廟前會將後背包放置在外，離開時再一起帶回露宿之處，平常不定時或特殊節日，拿出骨灰罈擦拭，並思念媽媽。
社會處介入提供生活重建服務，第一步幫忙謝男申請健保卡，順利提領6000元的「全民共享普發現金」，個案並轉介中華九紫慈善會，加上承慈生命禮儀有限公司、後龍萬善祠協助，謝媽媽的骨灰罈最近入塔。
一個多小時的人塔儀式，謝男多次擲筊沒有結果，最後在禮儀公司人員引導下，謝男告訴媽媽自己會努力過生活，請媽媽不要掛念，安心入新居，一擲獲得媽媽同意，謝男大哭一場，在場的社工人員都動容，接續將輔導找工作、租屋住居。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言