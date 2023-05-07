媽媽的骨灰罈他藏後背包13年 苗栗官民協助她進塔

謝姓街友無力幫媽媽骨灰罈買塔位，13年來隨身攜帶從新北市流浪到苗栗縣，縣政府接獲通報，介入並與民間單位協力，最近幫助骨灰罈入塔，他不捨也告訴媽媽安心入「新居」。

苗栗縣政府社會處今年3月間接獲民眾通報，64歲謝姓男子露宿在苑裡鎮的公園或活動中心的走廊，平日至附近的宮廟協助清潔、打雜，換取基本餐食，社工會同鎮公所人員上個月訪視，發現謝男的「秘密」，他的後背包裝了媽媽的骨灰罈。

社會處指出，謝男原本與媽媽在新北市中和地區相依為命，謝媽媽於2010年病故，慈善單位幫忙處理後事，但他無力購買塔位，從此後背包隨身攜帶骨灰罈，後來流浪到苑裡鎮，一開始露宿在公墓，近一年輾轉睡在公園或活動中心走廊。

他告訴社工人員骨灰罈伴隨，有如媽媽就在身邊，不過，進廟前會將後背包放置在外，離開時再一起帶回露宿之處，平常不定時或特殊節日，拿出骨灰罈擦拭，並思念媽媽。

社會處介入提供生活重建服務，第一步幫忙謝男申請健保卡，順利提領6000元的「全民共享普發現金」，個案並轉介中華九紫慈善會，加上承慈生命禮儀有限公司、後龍萬善祠協助，謝媽媽的骨灰罈最近入塔。