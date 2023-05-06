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桃托嬰中心爆欠薪教師集體離職 家長跳腳批配套不全

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢某私人托嬰中心遭爆拖欠薪資獎金，造成4名教師集體離職，導致6月起托嬰中心人手不足，家長跳腳。記者翁唯真／攝影
桃園中壢某私人托嬰中心遭爆拖欠薪資獎金，造成4名教師集體離職，導致6月起托嬰中心人手不足，家長跳腳。記者翁唯真／攝影

桃園中壢某私人托嬰中心遭爆拖欠薪資獎金，造成4名教師集體離職，導致6月起托嬰中心人手不足，中心近期致電家長告知嬰幼兒需轉介或帶回自行照顧，約15名嬰幼兒受影響。桃園市社會局目前已介入，部分孩童於8月可至幼兒園上課，若這期間需要托育會協助媒合、轉介。

市議員彭俊豪說，該托嬰中心疑有欠薪情形，才讓4名教師不滿離職，造成托嬰中心突人力不足，且評鑑疑有丙等情況，希望市府相關單位多加注意，避免類似情況再發生。

有家長爆料，近日突接到電話，托嬰中心有教師集體離職造成人力不足，因此須由家長自行想辦法重找托嬰中心或轉介至其他機構，距離6月僅不到1個月，事發突然造成家長困擾，且當初和托嬰中心簽約，對方卻未主動告知相關的退費機制及配套措施。

桃園市社會局表示，托嬰中心目前收托21名幼童，這次受影響的15人皆為2歲以上幼兒，大部分孩子已預備8月要讀幼兒園，部分家長有自行安排或提早入園，已請教育局協助轉介。不過有約7人抽到公幼或非營利幼兒園，但現在學生尚未畢業，無法提前入園，在過渡期若有托育需求，會協助媒合轉介。

社會局也說，此收托中心過去也被評鑑為丙等成績，去年11月已解除準公托契約合作。而關於欠薪情況，初步了解為部分獎金沒有如實給付，已通報桃園市勞動局處理勞資糾紛。

教育局指出，已協助部分家長轉入私立幼兒園就讀，其餘幼兒已確認欲就讀公私立幼兒園，但因2歲專班皆已額滿，將待備取遞補狀況後處理。

桃園市勞動檢察處表示，若接獲相關申訴，會調查托嬰中心有無正常發薪，若有拖欠薪資情事，將作後續裁罰。

托嬰 桃園 幼兒園

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