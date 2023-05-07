外送員盼30分鐘內免費 竹市機車格收費 滾動檢討

新竹市政府5月起在鬧區擇定33格機車格試辦停車收費，每小時10元，但外送員憂心「停一次收一次費」加重生計負擔，盼比照桃園市前半小時免費。市府交通處回應，停車收費是為解決臨停需求，避免違停挨罰，試辦期間將持續收集意見、滾動檢討。

新竹車站前、清大夜市等商圈熱點5月起試辦小區域機車停車收費，包含大同路、建功路、建新路與建功一路各6到10格不等機車格，總數33格，周一至周日8時至22時收費，費率每小時10元。

孰料機車停車收費政策一出，引起外送員抱怨，新竹市平台外送職業工會理事長文萬華說，外送員赴熱區取餐頻率高，希望能有「適當免費時間」讓外送員安心臨停，有長時間停車需求者則付費使用，才不會讓政策美意打了折扣。

市府交通處副處長林俊源說，經了解外縣市作法，若15或30分鐘內停車免費，仍可能無法有效釋出車格增加周轉率，因此試辦停車每小時收費10元，希望藉此方便民眾臨停，避免違停被檢舉。

林俊源也提到，人工收費為1小時才會有收費員來開單1次，並非機車一停就開單，仍有彈性空間。停車收費上路2天開出240張停車單，平均每車停2小時，後續將持續觀察。