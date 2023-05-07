快訊

中一中再惹議！匿名版驚見「納粹」符號 校方深夜止火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員盼30分鐘內免費 竹市機車格收費 滾動檢討

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹清大夜市有部分機車停車格5月起開始收費，有外送員反彈影響生計。記者張裕珍／攝影
新竹清大夜市有部分機車停車格5月起開始收費，有外送員反彈影響生計。記者張裕珍／攝影

新竹市政府5月起在鬧區擇定33格機車格試辦停車收費，每小時10元，但外送員憂心「停一次收一次費」加重生計負擔，盼比照桃園市前半小時免費。市府交通處回應，停車收費是為解決臨停需求，避免違停挨罰，試辦期間將持續收集意見、滾動檢討。

新竹車站前、清大夜市等商圈熱點5月起試辦小區域機車停車收費，包含大同路、建功路、建新路與建功一路各6到10格不等機車格，總數33格，周一至周日8時至22時收費，費率每小時10元。

孰料機車停車收費政策一出，引起外送員抱怨，新竹市平台外送職業工會理事長文萬華說，外送員赴熱區取餐頻率高，希望能有「適當免費時間」讓外送員安心臨停，有長時間停車需求者則付費使用，才不會讓政策美意打了折扣。

市府交通處副處長林俊源說，經了解外縣市作法，若15或30分鐘內停車免費，仍可能無法有效釋出車格增加周轉率，因此試辦停車每小時收費10元，希望藉此方便民眾臨停，避免違停被檢舉。

林俊源也提到，人工收費為1小時才會有收費員來開單1次，並非機車一停就開單，仍有彈性空間。停車收費上路2天開出240張停車單，平均每車停2小時，後續將持續觀察。

外送員 新竹 違停

延伸閱讀

天下沒有白吃的午餐 男摸走外送員午餐吃光光下場慘

竹市鬧區機車停車格收費 外送員反彈 交通處：滾動檢討

外送員薪水還好嗎？ 他公開「報稅單」網友全跪了：還沒到頂

「路很長，我陪你」外送員1舉動超暖心 惹哭上萬人

相關新聞

以民為先 竹縣偏遠派出所全恢復

新竹縣去年12月因應新制勤務，將偏遠派出所整併至主力派出所內採聯合服勤，一度引發居民反彈。縣警局長林信雄1月上任後，決定...

桃園營養午餐補助 8月起加3元

桃園市長張善政上任後兌現國中小免費營養午餐政見，本學期起全額補助餐費45元。但有民代發現，學校自辦廚房每餐最多補助39元...

模範母親 93歲鄰長熱心助人

桃園市長張善政昨表揚2023年模範母親，共47名獲獎。張善政表示，受表揚的母親們勞苦功高，在這特別的時節，向她們獻上最溫...

外送員盼30分鐘內免費 竹市機車格收費 滾動檢討

新竹市政府5月起在鬧區擇定33格機車格試辦停車收費，每小時10元，但外送員憂心「停一次收一次費」加重生計負擔，盼比照桃園...

竹北天坑／居民發起陳情 提4點訴求連署要縣府勿縱建商

竹北天坑造成的影響持續，受波及的「大有可為社區」正式發起連署，提出4點訴求要向新竹縣府陳情，呼籲縣府不要再縱容建商一再造...

新竹內天后宮媽祖遶境今登場湧3千人 鄭文燦也來了

新竹內天后宮與市府舉辦「竹塹媽祖文化祭」今天登場，是竹市難得的媽祖遶境活動，遶境隊伍途經竹塹4座古城門，吸引信徒鑽轎腳消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦