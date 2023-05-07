以民為先 竹縣偏遠派出所全恢復

新竹縣去年12月因應新制勤務，將偏遠派出所整併至主力派出所內採聯合服勤，一度引發居民反彈。縣警局長林信雄1月上任後，決定恢復原本服勤制度，甚至將早已裁廢的7個派出所於昨天同步重新掛牌，全縣派出所累計50所，但引發基層員警憂心警力不足，縣警局強調會逐步增補人力。

縣警局昨天選在峨眉鄉富興派出所舉行揭牌儀式，宣布全縣派出所5月起增至50所。縣長楊文科肯定林信雄一併將裁廢多年的關西南華、五峰羅山、橫山沙坑等派出所重新掛牌，五峰鄉大隘檢查哨也設警力假日駐點，讓鄉親更安心，住在峨眉的藝人白冰冰也透過影片致謝。

派出所恢復運作，地方多表樂見其成，但基層警力卻有不同看法，憂心原本聯合服勤就是為警力彈性才調整，未來警力又要抽調回偏遠派出所服勤，還有員警在網路論壇發文抱怨，認為警力還沒補實，高層決策過於草率。

縣警局長林信雄表示，新竹縣警力短缺許久，不可能一次補齊，未來會逐步補實，並強調取消聯合服勤目的，是讓老百姓感受到警察存在、以民眾為優先。

縣警局也說明，將有30名保五警力至各派出所支援，未來3年內，每年也會陸續新增警力員額，讓全縣警力增至1403人，最快下半年會有新血加入。

縣警局強調，考量同仁服勤負擔，部分派出所恢復運作採固定上下班，並非24小時值守，多數偏遠派出所仍會與主力所互相支援，後續會持續觀察調整。