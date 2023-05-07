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模範母親 93歲鄰長熱心助人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
93歲翁許連（中）獲選桃園市模範母親，家人昨參與榮耀時刻。記者翁唯真／攝影
93歲翁許連（中）獲選桃園市模範母親，家人昨參與榮耀時刻。記者翁唯真／攝影

桃園市長張善政昨表揚2023年模範母親，共47名獲獎。張善政表示，受表揚的母親們勞苦功高，在這特別的時節，向她們獻上最溫暖的祝福與感謝，也提醒子女孝順要及時。

桃園市社會局長陳寶民特別獻唱，祝福母親們佳節快樂。獲獎的93歲翁許連女士樂於助人，不僅擔任桃園區泰山里鄰長長達近60年，過去也成立土風舞團、合唱團擔任團長，帶著里上鄰居同樂。

翁許連與先夫翁明來參與觀自在慈善功德會，擔任志工20年，捐出2輛救護車，並定期慰問養老院、孤兒院，濟助有需要的弱勢族群，也自願成為泰山里社區的終身志工，近年泰山里成立關懷據點，再度號召熱心公益的鄰居成為志工，協助有需要的民眾。

「第一次獲獎很高興，也很驚訝」，翁許連說，過去泰山里還未有人獲選模範母親，感謝里長力薦及平日照顧，也很開心兒孫一同見證光榮時刻。

翁許連育有5子，分別在媒體業、科技業、營造業等都有優秀發展，她說，維持家庭和樂秘訣就是每年過年一定要全家圍爐。泰山里長游輝居說，翁許連夫婦在里上人緣極好，平時樂於助人，這次獲選被表揚是里上之光。

另一名獲獎人羅珮夢獨自扶養2個兒子，大兒子患唐氏症，她為了生計日夜顛倒，只好將小孩交由母親協助照顧，但仍抽出時間帶兒子做療程。12年前她曾確診患子宮頸癌，所幸化療成功康復，展現不被命運打垮的韌性。

兒子 模範母親

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