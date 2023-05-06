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竹北天坑／居民發起陳情 提4點訴求連署要縣府勿縱建商

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
日前竹北莊敬六街出現路面塌陷，造成特斯拉掉入坑中。圖／本報系資料照
日前竹北莊敬六街出現路面塌陷，造成特斯拉掉入坑中。圖／本報系資料照

竹北天坑造成的影響持續，受波及的「大有可為社區」正式發起連署，提出4點訴求要向新竹縣府陳情，呼籲縣府不要再縱容建商一再造成塌陷事件，應正視周邊居民的居住安全，且對該建案列管監測至少10年。

陳情書指出，「豐采520」建案自去年至今已連續發生5次重大坍塌，甚至兩度在勝利二路與莊敬六街造成車輛墜入天坑中，已經引起居民恐慌，擔心建案持續施工開挖，以及密集抽排地下水，是否會導致鄰近地質產生變化、影響周圍建物安全。

這次特斯拉天坑事件首當其衝的莊敬六街「大有可為社區」住戶不滿建商不顧周邊安危，質疑若豐采520繼續興建，未來若倒塌該怎麼們，受災住戶該向誰索賠；住戶要求新竹縣政府應該以居民居住安全為優先，而非考量建商利益讓建案一再復工。

住戶提出的4點要求，第一是要求由新竹縣府成立專案小組，針對建案周圍重新進行多點地質鑽探比對地質變化；第二是根據建案開挖深度3倍的長度，作為水平距離內建築物進行結構安全鑑定，比對過去鄰房現況鑑定報告與歷年施工觀測報告；第三是盡快完成安全改善，並經第三方公正單位驗證，待確認安全無虞後，才能同意建案復工；第四要求建案後續列管監測至少10年。

新竹 天坑 520

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