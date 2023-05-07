桃園營養午餐補助 8月起加3元

桃園市長張善政上任後兌現國中小免費營養午餐政見，本學期起全額補助餐費45元。但有民代發現，學校自辦廚房每餐最多補助39元，外訂團膳每餐補助45元出現落差。教育局指出，隨物價上漲，下學年確定再加碼每餐3元保障學生吃飽吃營養，自辦廚房與外訂團膳落差，將逐年拉齊。

市議員劉仁照說，學校開辦營養午餐有團膳、自辦廚房2種形式，市府補助團膳招標平均單價過去是45元，自辦廚房會與鄰近學生人數少的學校資源共享，補助每人每餐39元，下學年8月起雖然各加3元，但兩者之間還是有6元的差距，建議應該縮小，否則家長會認為團膳的菜色比較好。

市府教育局說明，下學年加碼3元補助後，再加上教育部原先每人補助10元，以及市府自訂的「天天安心食材」每人4.3元，公私立國中小每名學生每餐分別為56.3元（自辦廚房）、62.3元（團膳）。以團膳為例，營養午餐一樣可以有4菜1湯、水果，也會有「天天安心食材」的主菜。

桃園市家長會長協會理事長、立委萬美玲說，肯定市府下學年再調高營養午餐補貼，但她認為其實還不夠，因為過去家長要幫孩子繳午餐費的時期，多數家長都會願意多出一點錢提高午餐品質。

萬美玲表示，不過考量市府還處於負債、還債階段，希望市府還是要以雙北為目標，同時兼顧學生營養健康、反映廠商物價成本，逐年調高預算；此外，補助弱勢學生寒暑假的「愛心午餐」預算，也應考量跟著調高預算。

教育局指出，因應今年物價上漲和提升營養午餐品質，下學年起決定再調高3元，預算也從16億元增至17.2億元，桃園市國中小自辦廚房有163間，另有93校為外訂團膳，一定會照顧弱勢學生。