車站大廳跳起廣場舞 高鐵新竹站邀媽咪快閃演出

高鐵新竹站提前慶祝母親節到來，今天邀請新竹縣芎林鄉新鳳社區發展協會舞蹈班的媽媽們在車站大廳快閃演出，用舞蹈吸引許多旅客佇足欣賞，表演結束現場更響起旅客熱烈掌聲，舞蹈班希望讓來到新竹的遊客都能感受客家媽媽們的熱情。

舞蹈班長曾綉春表示，這次快閃演出將多首輕快舞曲搭配活潑動感舞蹈，讓平時忙碌的媽媽們享受舞蹈的樂趣，並勇敢在眾人面前展現自我，舞蹈班成員透過不斷練習、團隊合作精神，進而陶冶班員們心性，並累積同儕間的情感與相處的默契。

新竹縣芎林鄉新鳳社區發展協會舞蹈班成立近10年，成員均來自全職媽媽與職業婦女，他們在忙碌於上班與打理家事之餘，仍不忘利用時間運動健身，維持身心體態。

曾綉春說，希望藉此次快閃活動祝福所有媽媽們「母親節快樂」，同時帶給高鐵旅客一段美好回憶，並感受新竹縣芎林鄉客家庄濃厚的人情味。