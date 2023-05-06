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桃園婦幼、婚禮商品展 張善政：打造宜居城市照顧婦幼

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市長參加桃園婦幼、婚禮商品展開幕，強調打造宜居城市。記者鄭國樑／攝影
張善政市長參加桃園婦幼、婚禮商品展開幕，強調打造宜居城市。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天前往桃園巨蛋體育館出席「2023桃園婦幼暨婚禮產業商品展」開幕，表示桃園是年輕城市，許多年輕家庭選擇落腳桃園，市府辦商品展，提供市民朋友從成家立業到生兒育女過程中的所需產品和相關資訊，業者也可與顧客溝通進而獲得更多收益。

張善政說，市府照顧女性從婚前、婚後到產後的各階段需求，提出凍卵營養金補助、產後心理輔導、生育津貼加1胎多1萬、5歲幼兒免學費教育助學金、公私立國中小免費營養午餐等福利政策，鼓勵桃園年輕夫婦多生育，打造桃園成為宜居城市。

經發局長張誠表示，5月6日至8日為期3天的婦幼、婚禮產業商品展以「好家在桃園」的成家概念，規畫新婚成家區、呵護寶貝區、親子教育區、美食好禮區、健康生活區、媽咪寵愛區等6大展區，還邀請三麗鷗大明星美樂蒂、酷洛米擔任活動代言人，設置專屬拍照打卡區，讓市民留下美好時刻。

婚禮 張善政

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