新竹內天后宮媽祖遶境今登場湧3千人 鄭文燦也來了

新竹內天后宮與市府舉辦「竹塹媽祖文化祭」今天登場，是竹市難得的媽祖遶境活動，遶境隊伍途經竹塹4座古城門，吸引信徒鑽轎腳消災解厄。市長高虹安參與遶境，行政院副院長鄭文燦下午3點多也受邀到場，希望媽祖庇佑讓新竹、台灣越來越好。

竹市府民政處指出，內天后宮為新竹知名的媽祖廟之一，建廟迄今275年，是當地重要的宗教信仰中心，每年農曆3月舉辦媽祖遶境出巡，主要科儀有祈安典禮、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕及安座等典禮，有安撫人心、強化信仰的作用。

市府今年與新竹內天后宮攜手辦理竹塹媽祖文化祭，媽祖遶境活動比往年更盛大，隊伍今天下午從舊北門位置鄭氏家廟出發，環繞竹塹四城門，高虹安下午2點也到鄭氏家廟發放茶飲供民眾消暑解渴，歡迎民眾加入遶境隊伍，體驗竹塹古城的文史魅力。

市府民政處指出，新竹市現在僅存的城門只有東門（迎曦門），此次遶境從古城北門（拱宸門）位置出發，途經南門（歌勳門）、東門（迎曦門），最後抵達西門（挹爽門），現場除有媽祖駐駕以外，也會有城門簡介，盼藉由活動找回被遺忘的古城門。

內天后宮董事長林振森表示，今年與市府攜手合作「2023竹塹媽祖文化祭」，今天早上8點展開車巡遶境，下午2點左右則在鄭氏家廟開始徒步遶境，吸引近3千人參與，步行隊伍達1公里，媽祖巡經竹塹四城門時將短暫停駕半小時，並開放信眾鑽轎腳。

媽祖遶境隊伍在下午3點半左右經過長和宮，接著沿著北大路、中山路往北極殿前進，鄭文燦也在下午3點45分抵達北極殿，和內天后宮董事長林振森、北極殿副主委廖火桂等人參香祈福，受到不少民眾歡迎。