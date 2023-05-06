每天擔菜來回20公里扶養子女 蘇李新妹獲模範母親表揚

苗栗縣頭份市公所今天舉辦模範母親及懿馨媽媽表揚大會，32位模範母親代表及2名懿馨媽媽楷模獲表揚，其中流東里蘇李新妹女士已91歲，育有6名子女，她的丈夫在38歲就過世，她每天擔菜行走來回近20公里到市區販賣，獨力扶養子女長大，如今子女個個事業有成，獲推荐接受縣府表揚。

市公所表示，各里推荐的32位模範母親分別是蘇黎綉蘭、何廷妹、吳瑞燕、鄧瑞芝、溫金梅、陳鳳喜、蘇李新妹、陳秋蘭、張桂梅、曾貴美、吳秀嬌、徐譚三妹、陳碧蓮、鄧綉香、張徐戊妹、饒陳鳳英、黃傅雪錦、吳麗花、鄧玉蘭、朱瑞爕、張貴美、謝幸枝、鄧唐秀榮、吳碧華、黃翠華、楊秋花、謝林春梅、李春麗、廖陳緞妹、饒陳瑞容、劉月雲及傅月美。其中最年長者為95歲的張徐戊妹，最年輕的是66歲吳瑞燕。

懿馨媽媽楷模由各學校及苗栗家扶中心推荐，今年有六合國小推荐的李晨如、苗栗家扶中心推荐的莊巧鈴，兩位母親都是勤儉持家、積極教育與栽培子女，並參與社會公益、樂於奉獻自我。