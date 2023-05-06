認養豆子埔溪畔原生植物 竹北地方居民動起來

新竹縣議員吳旭智與北崙里長洪燕卿一同發起豆子埔溪畔植栽樹認養活動，希望共同守護竹北母親河，活動結合縣府工務處將溪畔原本雜草叢生的草地整理起來，並請新竹縣原生植物保育協會規畫認養，種植台灣原生種植物，要為豆子埔溪生態復育跨出重要的第一步。

洪燕卿表示，過往大家對豆子埔溪的印象就是冬天枯水、死魚、汙染，透過這幾年不斷地爭取、努力，已經持續改善，社區舉辦淨溪健走，就是希望更多里民一起來關心豆子埔溪，共同來守護它。

新竹縣原生植物保育協會老師陳世輝表示，種植原生植物好處多多，原生植物是台灣的寶貴資源之一，不但可以提供生態系統的平衡，還可以保存珍貴的生物多樣性。

他指出，一般大家只是看到樹種美不美觀，因此許多地方都傾向種植外來植物種，但外來植物種較難與本地環境相容，且部分物種入侵及危害原生生態，種植原生植物，其種植及成長過程中存活容易，無須大量施肥或施藥，因原生植物與本地物種長期共同演化，所以可以引來當地鳥類、昆蟲棲息，對於生態復育，有非常重要的影響。

吳旭智表示，經縣府向中央爭取，今年預計投入將近2億元預算整治豆子埔溪，打造豆子埔溪親水環境及改善水質，除了經費的投入之外，整治成功必須結合公民的力量一起參與。