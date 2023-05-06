快訊

高雄士官駕車打滑…連撞轎車、機車噴飛 死者再添1人已奪2命

綠營多位政治人物與im.B詐團主謀合影 北檢說話了

星宇飛東京成田遇「怪風」 兩度重飛後轉降名古屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍騰斷橋活動廣場將辦優化工程 提供展演及遊客休憩

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
舊山線龍騰斷橋旁的活動廣場，三義鄉公所將辦理優化工程，全案已獲苗栗縣史蹟文化景觀審議會通過。記者胡蓬生／攝影
舊山線龍騰斷橋旁的活動廣場，三義鄉公所將辦理優化工程，全案已獲苗栗縣史蹟文化景觀審議會通過。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三義鄉龍騰斷橋的古蹟緊急加固工程近來引起熱議，當地是舊山線重要景點，但臨近斷橋的活動廣場木棧道、休憩座椅等部分設施已老化，周邊環境也待整理，三義鄉公所爭取經費將辦理廣場優化工程，盼提升遊客服務品質，工程案位於舊山線文化景觀區內，最近已獲苗栗縣史蹟文化景觀審議會通過。

龍騰斷橋是造訪舊山線的必看景點，也是眾多遊客聚集熱點，早年還有地方人士期盼在斷橋辦理「古蹟劇場」；縣府推動鐵道自行車遊憩及舊山線觀光發展，近年與相關單位投入許多資源增設各項公共設施，包括停車場、活動廣場，賞景木棧道、遊客服務中心、指標系統等服務設施。

三義鄉公所表示，斷橋旁的活動廣場串連鐵道自行車、南北斷橋，提供遊客賞景、休憩，但廣場及周邊環境開發已久，許多設施老舊且不符合現況環境使用，有待改善廣場空間，整體環境有待整理改善，鄉公所透過立委陳超明向水土保局爭取補助，提出「舊山線魚藤坪農村周邊里山環境營造工程」，並依規定送審通過。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府最近辦理今年第1次苗栗縣史蹟文化景觀審議會，除了通過三義鄉公所斷橋活動廣場優化工程案，另外在出磺坑文化景觀區，客委會提出「淺山行路人」的浪漫台三線藝術季策展活動，屆時將使用出磺坑醫務所等歷史建築作為展演場地，此案也獲審議通過。

文觀局長林彥甫表示，全縣指定與登錄的有形文化資產共88件，包括國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築60處、史蹟1處、文化景觀4處、一般古物11件，文化資產本身承載著豐富的歷史文化價值，基於社會效益與公共性，龍騰斷橋活動廣場優化，可塑造優質空間環境並提供展演藝術及遊客休憩；出磺坑閒置空間再利用，可建立公眾參與機制及活化文化資產空間的多元功能。

舊山線龍騰斷橋旁的活動廣場，三義鄉公所將辦理優化工程。圖／三義鄉公所提供
舊山線龍騰斷橋旁的活動廣場，三義鄉公所將辦理優化工程。圖／三義鄉公所提供
舊山線龍騰斷橋旁的活動廣場，三義鄉公所將辦理優化工程，全案已獲苗栗縣史蹟文化景觀審議會通過。記者胡蓬生／攝影
舊山線龍騰斷橋旁的活動廣場，三義鄉公所將辦理優化工程，全案已獲苗栗縣史蹟文化景觀審議會通過。記者胡蓬生／攝影

龍騰斷橋 文化資產 國定古蹟

延伸閱讀

改善宜蘭淹水 陳建仁：蘇澳溪分洪工程預計116年完工

秀朗大橋路面銑鋪工程 5月8、9日夜間道路封閉

龍騰斷橋加固挨批 學者：古蹟應「修舊如舊」

龍騰斷橋塗裝後「亮相」了 文觀局：可降低違和感

相關新聞

龍騰斷橋活動廣場將辦優化工程 提供展演及遊客休憩

苗栗縣三義鄉龍騰斷橋的古蹟緊急加固工程近來引起熱議，當地是舊山線重要景點，但臨近斷橋的活動廣場木棧道、休憩座椅等部分設施...

樂於助人不遺餘力 93歲翁許連獲模範母親殊榮

2023桃園模範母親表揚活動今於桃園婦女館登場，由各區公所推薦27位、民間團體推薦18位及由原住民族行政局推薦2位，共4...

影／無人飛機創意設計賽苗栗登場 比設計比性能各面向

2023台灣無人飛機創意設計競賽上午在苗栗市經國路飛行場舉行，來自各大專院校共18隊約200人參賽，比賽項目包括飛機設計...

竹市鬧區機車停車格收費 外送員反彈 交通處：滾動檢討

新竹市政府5月起在鬧區擇定33格機車格試辦停車收費，每小時10元，但引發外送員反彈，憂心「停一次收一次費」增加外送員負擔...

如何讓石門水庫續命 北水局辦座談體現採購行政透明

北區水資源局於昨舉辦「石門水庫工程行政透明廉政座談會」，邀集桃園地檢察、桃園市調查處、經濟部水利署政風室及多家廠商等座談...

桃客運司機荒 增班、新路線免談

桃園中壢青埔地區人口增加，市府原規畫環線客運2月上路，卻碰上「司機荒」暫緩。民代發現，桃園各客運司機缺額仍多達251人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦