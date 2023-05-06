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龍騰斷橋活動廣場將辦優化工程 提供展演及遊客休憩
苗栗縣三義鄉龍騰斷橋的古蹟緊急加固工程近來引起熱議，當地是舊山線重要景點，但臨近斷橋的活動廣場木棧道、休憩座椅等部分設施已老化，周邊環境也待整理，三義鄉公所爭取經費將辦理廣場優化工程，盼提升遊客服務品質，工程案位於舊山線文化景觀區內，最近已獲苗栗縣史蹟文化景觀審議會通過。
龍騰斷橋是造訪舊山線的必看景點，也是眾多遊客聚集熱點，早年還有地方人士期盼在斷橋辦理「古蹟劇場」；縣府推動鐵道自行車遊憩及舊山線觀光發展，近年與相關單位投入許多資源增設各項公共設施，包括停車場、活動廣場，賞景木棧道、遊客服務中心、指標系統等服務設施。
三義鄉公所表示，斷橋旁的活動廣場串連鐵道自行車、南北斷橋，提供遊客賞景、休憩，但廣場及周邊環境開發已久，許多設施老舊且不符合現況環境使用，有待改善廣場空間，整體環境有待整理改善，鄉公所透過立委陳超明向水土保局爭取補助，提出「舊山線魚藤坪農村周邊里山環境營造工程」，並依規定送審通過。
苗栗縣文化觀光局指出，縣府最近辦理今年第1次苗栗縣史蹟文化景觀審議會，除了通過三義鄉公所斷橋活動廣場優化工程案，另外在出磺坑文化景觀區，客委會提出「淺山行路人」的浪漫台三線藝術季策展活動，屆時將使用出磺坑醫務所等歷史建築作為展演場地，此案也獲審議通過。
文觀局長林彥甫表示，全縣指定與登錄的有形文化資產共88件，包括國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築60處、史蹟1處、文化景觀4處、一般古物11件，文化資產本身承載著豐富的歷史文化價值，基於社會效益與公共性，龍騰斷橋活動廣場優化，可塑造優質空間環境並提供展演藝術及遊客休憩；出磺坑閒置空間再利用，可建立公眾參與機制及活化文化資產空間的多元功能。
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