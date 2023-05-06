竹市鬧區機車停車格收費 外送員反彈 交通處：滾動檢討

新竹市政府5月起在鬧區擇定33格機車格試辦停車收費，每小時10元，但引發外送員反彈，憂心「停一次收一次費」增加外送員負擔，盼比照桃園市前半小時免費。市府交通處回應，停車收費是為解決民眾停車需求，避免違停挨罰，收費2天開出240張停車單，平均每車停2小時，試辦期間將持續收集意見、滾動檢討。

竹市府交通處5月起在新竹車站前、清大夜市等商圈熱點試辦小區域機車停車收費，擇定大同路7號旁6格機車停車格、建功路35至37號前10格機車格、建新路17號前10格機車格、建功一路35號前7格機車格，周一至周日8時至22時收費，費率每小時10元。

孰料機車停車收費政策一出，引起時有取餐、送餐需求的外送員抱怨，新竹市平台外送職業工會理事長文萬華說，臨時停車購物的民眾很需要停車位，尤其是外送員，熱區取餐頻率高，若停一次收一次費，恐增加外送員生計負擔。

文萬華認為，外送員也是新竹市民，工會希望能和市府交通局共同討論有關收費停車格的問題，研議讓民眾有「適當免費時間」可安心臨停，建議採取半小時免收費，讓有長時間停車需求者付費使用，兼顧各族群需求，才不會讓政策美意打了折扣。

市府交通處副處長林俊源說，經了解外縣市作法，若15分鐘或30分鐘內停車免費，可能還是會有無法有效釋出車格增加周轉率狀況，所以先以每小時收費10元方式試辦，也擇定重點路段10格以下的機車格收費，旁邊還是有免費車格可停，盡量減少衝擊。

林俊源說，政策初衷是希望釋出車格供有需要者臨停，避免找不到車格，隨意違規停車反而容易被檢舉，最少開罰600元，且人工收費為1小時才會有收費員來開單1次，並非機車一停就開單，還是有彈性緩衝時間，市府預計試辦6個月，試辦期間將持續蒐集民眾意見。