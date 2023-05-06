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如何讓石門水庫續命 北水局辦座談體現採購行政透明

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
北區水資源局於昨舉辦「石門水庫工程行政透明廉政座談會」，邀集桃園地檢察、桃園市調查處、經濟部水利署政風室及多家廠商等座談。圖／北水局提供
北區水資源局於昨舉辦「石門水庫工程行政透明廉政座談會」，邀集桃園地檢察、桃園市調查處、經濟部水利署政風室及多家廠商等座談。圖／北水局提供

北區水資源局於昨舉辦「石門水庫工程行政透明廉政座談會」，邀集桃園地檢察、桃園市調查處、經濟部水利署政風室及多家廠商等座談，希望藉由推動行政透明，以踐行廉政及工程倫理，確保公務人員及廠商免受不當外力干擾，如期如質完成重要水庫延壽工作。

座談會中簡報說明「石門水庫排砂隧道進水口擋泥結構改善公開透明措施」，將此高難度水下施工詳述執行規畫，並邀請桃園地檢署主任檢察官邱文中就「工程採購常見違失及相關人員刑事責任」專題演講，希望藉由法令解析及實際案例說明，讓北水局同仁及執行廠商充分瞭解法律規範，最後再透過綜合座談溝通與多方對談，凝聚共識，化解疑慮，落實施政透明，以建構廉能優質工作環境。

北水局長江明郎於主持綜合座談指出，石門水庫營運已近一甲子，為永續經營有必要各項水庫基礎建設工程，未來將確實依政府採購法及相關規定，秉持公平、公正、公開原則辦理採購作業。本次廉政座談會舉辦，可讓水庫業務推展過程公開、透明、乾淨、具效能，不僅體現水資源永續利用與發展，更落實廉能施政目標。

石門水庫 桃園

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