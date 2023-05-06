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透地雷達檢測 莊敬六街地質是否穩定

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹北市莊敬六街「天坑」事件引發關注，透地雷達檢測昨天進場在莊敬六街地毯式掃描，確認地質是否穩定。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市莊敬六街「天坑」事件引發關注，透地雷達檢測昨天進場在莊敬六街地毯式掃描，確認地質是否穩定。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁的莊敬六街上周發生道路坍塌，「天坑」事件引起周邊居民憂慮，在縣府要求下，豐邑建設昨天委請技術人員到場執行透地雷達探測，後續待結果分析出爐，以利了解周邊道路地質穩定程度。縣府強調，縣府已成立專案小組，會請專家協助判讀數據。

天坑事件受到竹北市民高度關注，縣府指出，已依違反建築法勒令建案停工，同時對建案起造人、承造人及監造人等處以各3萬元罰鍰，並移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議，同時要求豐邑建設盡速委請專業人員執行透地雷達檢測。

豐邑建設在莊敬六街的勝利一路、勝利二路之間路段擬定5條檢測路線，昨天派員以透地雷達來回檢測，縣府工務處特別要求針對「大有可為」社區前方人行道與水溝間檢測，釐清土質穩定程度。

縣府工務處說明，將要求未來一周至少檢測1次建案四周的勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，定期確認是否有土質流失，以免再次發生道路塌陷。

至於為何是由建商檢測地質？縣府工務處長江良淵表示，建商闖禍當然要由建商擔起全責，不能建商做錯事，還要公部門用納稅人的錢來善後，並強調若建商膽敢在檢測結果上造假，就得背負偽造文書的刑責，縣府的專案小組也會有第三方專家協助判讀。

此外，前縣議員杜文中昨天表示，竹北市勝利十一路的某住宅大樓，從去年至今同樣出現至少3次地面「凹陷」，由於大樓旁人行道往來民眾多，住戶憂心也將發生天坑事件，喊話縣府應要求建商盡快回填修復，工務處接獲消息已安排現勘、釐清中。

人行道 天坑 北市

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