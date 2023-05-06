竹市YouBike 6月底破100站

新竹市2016年建置公共自行車YouBike，累計超過815萬人次騎乘。市長高虹安昨天宣布6月底前YouBike2.0將新設30站，合計既有站點72站，全市YouBike站點總數一舉突破100站大關。YouBike1.0也將全面轉為2.0，民眾通勤、通學、遊憩租借更方便。

新竹市府昨天舉行YouBike突破百站記者會，公布30站新設站點原則為深入住宅區、學校周邊、辦公場所並增加觀光區站點。學校站點如新竹女中（芙洛麗飯店）、磐石高中、三民國小、中華大學、交大博愛校區等，讓學生騎乘YouBike上下學更為方便。

市長高虹安、微笑單車董事長劉麗珠都出席記者會，從芙洛麗飯店騎YouBike到附近熱門站點巨城購物中心。高虹安說，YouBike使用族群以學生居多，市府積極增加站點，也將提升道路環境安全，劉麗珠也允諾，微笑單車會盡力調度車輛、方便租借。

市府交通處指出，新站30站YouBike2.0近月將陸續設置，因為不用拉電，6月底前即可啟用，舊站點也將全面更新為YouBike2.0，並將投入新車400輛。

交通處處長倪茂榮表示，YouBike今年將突破百站，未來市府將持續傾聽民意，透過建案開發由民間捐贈設置站點；市府也正在研訂大眾運輸月票專案，YouBike會納入其中，讓民眾使用大眾運輸工具更省錢。