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桃客運司機荒 增班、新路線免談

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市議員彭俊豪服務處與桃園市交通局會勘青埔環線，未料缺司機，環線沒辦法上路。圖／彭俊豪市議員提供
桃園市議員彭俊豪服務處與桃園市交通局會勘青埔環線，未料缺司機，環線沒辦法上路。圖／彭俊豪市議員提供

桃園中壢青埔地區人口增加，市府原規畫環線客運2月上路，卻碰上「司機荒」暫緩。民代發現，桃園各客運司機缺額仍多達251人，導致無法增班、增新路線，要求市府檢討。市長張善政說，已研擬調高運價，讓業者可提高司機津貼，作為徵才誘因。

中壢區市議員彭俊豪昨天在議會總質詢指出，受到疫情衝擊，桃園市各家客運缺司機最多時將近300名，很多客運路線受限人力沒辦法增班，新路線像青埔環線也因此「動彈不得」，中壢青埔地區對外交通不便，上班族、學生和生活圈民眾深受其害。

張善政答詢時坦言確有此事，先前已經增加客運司機6000元津貼，其中4000元市府直接編預算補助，另外2000元是要求客運業者從票價、運價之間的差額利潤分給司機，市府研擬再調高運價，讓業者能享有更多的差額補貼，進而提高司機的津貼。

市府交通局指出，5月初，桃園各家客運司機最新缺額統計251名，主因疫情造成客運營運量大幅萎縮，加上貨運業績熱缺人開車，客運司機相繼離職轉投貨運或其他行業，即使疫情結束，這些司機普遍評估載客被投訴且安全風險較高，往往回不來了。

交通局長張新福說，交通局已在研擬調高司機津貼，希望從目前6000元往1萬元的目標調高，拉近和新北、台北1萬3000元的差距，其中由市府補助的4000元年底前就可以調高，至於票差補貼部分因為有預算等法規限制要到明年實施。

另，交通部公路總局提出「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，司機最高補助13萬7273元訓練費，訓練期還有生活津貼，27日在桃園辦徵才。

桃園 疫情 張善政

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