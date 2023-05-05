龍潭科學園區擴建周邊難受惠？議員：應訂定都市計畫

桃園市議員徐玉樹今天在議會總質詢指出，行政院推動龍潭科學園區三期擴建必須有安家計畫，還要解決目前交通壅塞問題，不能只取得土地擴建，地方發展不能受益反而受害；回饋金也要有更高的比率給龍潭，不能獨厚竹科。張善政答詢強調，已經向竹科管理局、國科會反映地方意見。

經發局長張誠說龍潭科學園區三期擴大計畫由竹科管理局主導，開過好幾次會，已經把計畫案報國科會。

徐玉樹表示，據他了解計畫已經整合為兩個版本，不管哪個版本，德龍國小都要被拆建，因為計畫規模大，應該要有安家計畫和興辦都市計畫，計畫尤其要涵蓋周邊的聖德里、八德里，如果把土地劃設公共設施像球場、公園綠地，可以縮短城鄉差距，何況以後形成的產業鍊包括員工、廠商，每天有好幾萬人進出龍科，沒有都市計畫，上下班肯定塞爆現有道路。

徐玉樹說，龍科如果有捷運和輕軌計畫，希望能從中壢直接接龍潭再進大溪，好處是中壢通龍潭的中豐路路網已經完成，唯獨龍科外的聖亭路沒有交通路網，偏偏300多公頃的科學園區放在這裡，所以要求這裡要有都市計畫、交通路網和便捷的軌道建設，整個科學園區才能帶動周邊繁榮，同時解決現在聖亭路上下班嚴重塞車的狀況。

張善政強調，議員要求的也是市政府和竹科管理局、國科會開會時要求的事項，並請國科會向行政院報告時不要只講園區，而是要涵蓋整周邊住宅區和學校，尤其是德龍國小勢必要遷移，因為即使不遷，未來也沒辦法容納龍科員工子女就學人數和需求，遷移只是移到附近甚至可以規畫為實驗學校，民眾應該高興。

張善政說，龍科周邊現有的住宅區不可能容納下將來的員工居住人口，所以開發案要一併考慮規畫住宅區和上班尖峰時段的交通，讓住在附近的員工與其他民眾，還有外地通勤族都能便利的交通，市府甚至請國科會考量把板龍快速道路延伸至龍潭，還有龍潭到楊梅也需開闢一條和台66快速道路平行的大馬路，一併考慮進去。徐玉樹強調因此更要有興辦都市計畫才能容納和滿足學校、道路、住宅等空間需求。

徐玉樹還指出，龍潭科學園區隸竹科，竹科有一筆作業基金也就是補助金，過去十幾年來龍科帶來水汙染、噪音和塞車，可是回饋龍潭1年才幾十萬元，竹科管理局1年撥1500萬元補助金給5個所屬科學園區敦親睦鄰，大部分都給竹科，用在龍科周邊3公里內少之又少，光八德里要在公園申請天幕也沒辦法獲准，讓人覺得管理局大小眼，經發局要跟管理交涉，不然居民感受不到敦親睦鄰的誠意。