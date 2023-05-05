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招募「桃青志工隊」邀在地青年參與公共事務供培訓課程

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園青年局今舉辦桃青志工隊「志青年！一起行動！」志工招募說明會。記者翁唯真／攝影
桃園青年局今舉辦桃青志工隊「志青年！一起行動！」志工招募說明會。記者翁唯真／攝影

桃園青年局今舉辦桃青志工隊「志青年！一起行動！」志工招募說明會，建立專屬桃園青年參與公共事務的長期性志願服務隊，號召百位桃園青年一同參與。除了提供多元主題的志工活動外，今年更增設了3個志工小隊讓青年朋友依興趣加入。

桃青志工隊報名即日起正式開跑，歡迎15至45歲設籍、就學或就業於桃園的青年，皆可報名，志工小隊包含培育青年公民記者的「聞青記者隊」、青年局各領域職人助教的「職青志工隊」、培訓青年志工領袖的「草青志工隊」，期望以有趣的主題課程與活潑的訓練，讓青年志工發揮自我潛能，激發對於社會的責任心。第一梯次報名即起開跑至5月22日止。

聞青記者隊為用圖文紀錄每次服務的感動、青年局館舍中團隊的背後故事，將公共事務透過網路社群傳遞給更多青年；職青志工隊則於青年局相關場域擔任活動課程助教，近距離瞭解職人和創業團隊，對職場有初步認識；草青志工隊規畫培訓成員成為志工領袖，帶領桃青志工做各類服務活動，深入在地、探索議題，參與大型活動的志願服務。

青年局長侯佳齡表示，桃青志工隊是年輕世代扛起社會責任和公益事業的行動家，青年朋友付出充滿著熱情、創新，青年志工資源中心提供平台與專業的訓練課程，持續擴散青年的影響力。更多相關青年志工服務活動及報名資訊，請搜尋「桃青參一咖」FB粉絲專頁或青年局官網「青年志工資源中心志工活動報報」，邀請民眾現在立即報名桃青志工隊。

青年 桃園 團隊

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